La «Journée 101 façons de prendre ta place» est de retour

La Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières est de retour avec sa 9e édition de la «Journée 101 façons de prendre ta place». L’activité se tiendra au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, mardi le 2 octobre, de 9h à 15h.

Cette journée permet de présenter aux participants les ressources existantes à Trois-Rivières afin de les aider à se mettre – ou se remettre – en action. Plus d’une vingtaine de kiosques qui œuvrent dans le domaine de l’emploi, de la formation, de la santé ou encore de l’entraide seront présents jusqu’à 13h.

Pour Caroline Guay, coordonnatrice de la Démarche des premiers quartiers, la «Journée 101 façons de prendre ta place» est importante. «Elle permet aux personnes d’obtenir un accès direct, privilégié et personnalisé avec les ressources du milieu. De plus, les ateliers diversifiés permettront d’acquérir des connaissances utiles lors de leur mise en action, tout comme le panel inspirant.»

La journée est entièrement gratuite et un dîner est offert grâce aux dons de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec et du partenariat avec les Artisans bénévoles de la Paix. Plusieurs prix de présence seront tirés la journée même, dont des billets de spectacles et des billets d’autobus. Pour s’inscrire, composez le 819-371-9393.

La journée se clôturera par un panel inspirant où des citoyens partageront leur parcours atypique. L’animation sera assurée par Sélena Prévost de Rouge FM.