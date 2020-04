La Jeune Chambre veut briser l’isolement de ses membres

La Jeune Chambre de la Mauricie a créé le groupe Facebook «Membres JCM» pour soutenir ses membres à travers les bouleversements actuels sur le plan économique et pour briser l’isolement de ses membres.

«C’est une initiative simple et rapide à mettre en place, mais dont la fonction est primordiale en temps de crise. Tous les membres seront invités à partager leurs services encore offerts, les innovations qu’ils mettent en place et même à demander des conseils aux autres membres pour passer à travers la crise autant sur le plan personnel que professionnel. On souhaite reproduire le réseau de la JCM en ligne en attendant que les activités puissent reprendre», explique Joannie Bournival, directrice générale de la Jeune Chambre.

«La mission de la JCM est de soutenir et de faire rayonner la relève d’affaires. Même si nous ne pouvons pas nous regrouper présentement, il est essentiel pour nous de continuer à offrir des services à nos membres et de les prioriser », ajoute Marie-Cristine Pelchat St-Jacques, présidente de la JCM.

En plus de mettre en lumière ses membres, ce groupe permettra également de mieux connaître leurs besoins et d’offrir des services adaptés à la situation actuelle, comme des webinaires, du partage de ressources, etc.

Les bons coups des membres pourront être repartagés sur toutes les plateformes de l’organisation et pourront ainsi inspirer les entreprises à innover afin de minimiser les impacts de la crise sur l’économie locale.