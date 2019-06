La Jeune Chambre nomme sa nouvelle présidente

C’est Marie-Cristine Pelchat St-Jacques qui succède à Steve Lafontaine à titre de présidente de la Jeune Chambre de la Mauricie.

Violoncelliste professionnelle de formation, Marie-Cristine Pelchat St-Jacques est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en interprétation du violoncelle de l’Université de Toronto.

Pour faire suite à son parcours hybride de musicienne professionnelle et coordonnatrice en communications et marketing, Marie-Cristine est venue s’installer à Trois-Rivières au printemps 2016 pour prendre le poste de Directrice des ressources humaines et des communications au Canadian Tire de Trois-Rivières. Elle assume maintenant le rôle de directrice générale du Canadian Tire de Nicolet.

«Nous sommes la relève non de demain, mais d’aujourd’hui. J’ai l’intention de saisir toutes les opportunités pour maximiser la participation des jeunes au sein du développement socioéconomique dans la région. Après une année de transition menée par Steve Lafontaine, les membres du conseil d’administration et la nouvelle permanence, nous débutons de grandes réflexions stratégiques pour le futur de l’organisation et c’est avec un grand enthousiasme que je plonge dans ce défi», indique la nouvelle présidente.

Avec l’intention de poursuivre le virage et les réflexions entamés, la Jeune Chambre débutera sa saison 2019-2020 en septembre avec une équipe motivée et une programmation bien ficelée.

Le conseil d’administration 2019-2020 de la Jeune Chambre sera formé de nouveaux administrateurs élus par ses membres: Marie-Pierre Pruneau (École des entrepreneurs du Québec), Laurie-Anne Déziel (Cogeco Média), Justine Lacharité (Pôle d’économie sociale de la Mauricie), Antoine Paquet-Chainé (Lambert Therrien avocats), Julie Maltais (Leucan), Émilie Berthelot (IDE Trois-Rivières), Marilyne Desaulniers (ICI Médias) et l’administrateur désigné par l’Université du Québec à Trois-Rivières, Étienne Desfossés.

Ils se joignent aux administrateurs déjà en poste : Alexa Hamel (Deloitte), Marie-Cristine Pelchat St-Jacques (Canadian Tire), Marie-Joël Massicotte (Raymond Chabot Grant Thornton), Maryse La Haye (Kojit) et Steve Lafontaine (Société Cogir), président sortant.