La Jeune Chambre de la Mauricie a une nouvelle présidente

Alexa Hamel, conseillère principale en Services-conseils chez Deloitte et chargée de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières, succède à Marie-Cristine Pelchat St-Jacques à la présidence du conseil d’administration de la Jeune Chambre de la Mauricie.

Impliquée à la Jeune Chambre depuis 2017, Alexa Hamel s’est jointe au conseil d’administration en juin 2018 et vient de renouveler son mandat aux dernières élections.

«Nous avons une relève d’affaires forte et innovante en Mauricie et la pandémie que nous vivons ne fait que le souligner davantage. Après une année de grande réflexion stratégique menée par Marie-Cristine Pelchat St-Jacques, toute l’équipe de la Jeune Chambre se concentre maintenant à la réalisation de nouveaux projets porteurs pour l’organisation. Le succès de notre campagne de financement participatif a, entre autres, mis en lumière l’importance de l’achat local et nous poursuivrons la création de paniers découverte pour 2020-2021. Je plonge avec enthousiasme dans de défi et j’ai bien hâte de travailler avec les nouveaux membres élus du conseil d’administration », a indiqué la nouvelle présidente.

Malgré le chamboulement entraîné par la pandémie de COVID-19, l’équipe de la Jeune Chambre dresse un bilan 2019-2020 positif. L’augmentation du nombre de membres et les derniers événements tenus qui affichaient complets ont permis de dégager un léger surplus.

Le conseil d’administration 2020-2021 de la Jeune Chambre sera formé de nouveaux administrateurs élus par ses membres, soit Audrey Milette (Lacoursière LeBrun avocats), Sébastien Bourassa (Microbrasserie Le Temps d’une pinte), Joany Dufresne (Desjardins et Les Péteuses de Broue) et l’administrateur désigné par l’Université du Québec à Trois-Rivières, Mamane Bachir Moustapha Brah. Ils se joignent aux administrateurs déjà en poste : Alexa Hamel (Deloitte), Marie-Pierre Pruneau (École des entrepreneurs du Québec), Laurie-Anne Déziel (Cogeco Média), Justine Lacharité (Corporation des événements de Trois-Rivières), Julie Maltais (RBC et Julie Maltais kinésiologue), Émilie Berthelot (IDE Trois-Rivières), Marilyne Desaulniers (Groupe ICI média) et Marie-Cristine Pelchat St-Jacques, présidente sortante.