La Jeune Chambre de la Mauricie a un nouveau directeur général

Martin Simoneau-Lacroix est le nouveau directeur général de la Jeune Chambre de la Mauricie.

Avant de rejoindre la Jeune Chambre, M. Simoneau-Lacroix occupait les fonctions de directeur adjoint aux opérations au Complexe sportif Alphonse-Desjardins, où il a collaboré avec de nombreuses associations sportives, en plus de devoir gérer la réalité changeante de la pandémie

Possédant des études en gestion des ressources humaines à l’Université du Québec à Trois-Rivières ainsi qu’une expérience de plus de20 ans en gestion, le nouveau directeur général a su se démarquer par ses bonnes pratiques organisationnelles et son désir de contribuer à l’essor de la relève d’affaires de la Mauricie.

Il montre aussi un grand intérêt pour le monde des affaires et particulièrement l’entrepreneuriat. Il a fondé en 2006 le Resto-Bar le Charlot et a oeuvré pendant plus de 15 ans en tant que gestionnaire dans des établissements en restauration, tels que l’Auberge du Lac Saint-Pierre et Le Poivre Noir.

M. Simoneau-Lacroix est en poste depuis le 7 février