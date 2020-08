La Hyundai Accent prend sa retraite

Hyundai Canada a annoncé aujourd’hui la retraite planifiée de l’Accent. Lancée pour la première fois en septembre 1994, l’Accent toujours été très populaire au Québec.

L’Accent a vendu plus de 462 494 unités au Canada depuis ses débuts jusqu’à la fin de juin 2020. Hyundai ne cache pas que le lancement récent des modèles Kona et Venue ont fait de l’ombre à l’Accent qui a vu ses chiffres de ventes diminués.

La plus récente génération arrivée en 2011 a été la plus populaire et le Québec comptait pour la moitié des ventes canadienne.

