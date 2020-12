La guignolée des médias prolongée

Exceptionnellement, La guignolée des médias prolonge sa 20e édition jusqu’au 31 décembre. Elle profitera d’une vitrine durant le spectacle télévisé Tout le monde ensemble en y présentant un message de 90 secondes unique visant à stimuler les dons.

Tenue le 28 décembre à 19 h 30 en direct de l’espace Yoop, cette grande fête sera diffusée simultanément à ICI Radio-Canada Télé, Noovo, Télé-Québec et TVA, de même que sur l’application Yoop et le site yoop.app.

Desjardins doublera les premiers 100 000 $ de dons reçus pendant la retransmission.

L’ajout de sept jours de collecte permettra à La guignolée des médias d’offrir encore plus de soutien à une centaine d’organismes bénéficiaires et de comptoirs d’aide alimentaire partout au Québec. Ils font actuellement face à une augmentation des demandes de 30 %. De Saguenay à Val-d’Or, de Gatineau à Trois-Rivières, tous accomplissent une tâche colossale pendant les fêtes, mais aussi durant toute l’année.

Jusqu’à la fin de 2020, il sera possible de :

– Donner dans les pharmacies Jean Coutu, les épiceries Maxi et Provigo ainsi que dans les bureaux des courtiers immobiliers Via Capitale. Ils accepteront les contributions en denrées alimentaires non périssables (jusqu’au 24 décembre) et en argent (jusqu’au 31);

– Verser un don à guignolee.ca;

– Texter NOEL au 20222 pour un don de 10 $.

En date du vendredi 18 décembre, plus de 2,5 $ millions $ avaient été recueillis depuis le 24 novembre dernier, date de lancement de la 20e édition.