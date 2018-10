La grande séduction des employeurs TI

Crédit photo : Bernard Lepage

EMPLOI. Des employeurs qui se mettent sur leur 36 pour courtiser les jeunes diplômés? C’est le scénario auquel auront droit les participants de Vitrine TI le 18 octobre prochain au Complexe Laviolette à Trois-Rivières.

Une vingtaine d’entreprises œuvrant dans le domaine des technologies de l’information (TI) ont confirmé jusqu’ici leur présence à cet événement qui en sera à sa 2e édition. L’année dernière, plus de 300 personnes y avaient pris part.

Le secteur des TI en Mauricie est en pleine effervescence depuis quelques années. S’il ne représente que 2% du chiffre d’affaires des TI au Québec, il connait néanmoins une croissance phénoménale de 93% dans les 5 dernières années.

«On parle de plus de 800 emplois en 2017, des revenus de 73 millions$ et plus de 200 postes à combler mais ces chiffres changent continuellement chaque trimestre», explique Alexandre Ollive, directeur général de GROUPÉ Mauricie – Rive-Sud, l’organisme qui patronne l’événement.

Sous la thématique Viens rencontrer ton employeur, Vitrine TI offrira une formule originale qui débute à 16h30. Animée par le comédien shawiniganais Rémi-Pierre Paquin, elle consiste à accorder à chaque employeur présent 120 secondes pour faire connaître ses produits et services par l’intermédiaire d’un kiosque. L’évènement se poursuit dans le cadre d’un 5 à 7 où les finissants rencontrent les entreprises et déposent leur candidature.

«Nous sommes dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, note Catherine Parissier, vice-rectrice Études et formation à l’UQTR. Il y a baisse de la clientèle étudiante dans ce secteur et des besoins grandissants chez les entreprises. Ce qui fait que les finissants ont maintenant une liberté de choix professionnel. Et les conditions salariales ne sont pas le seul facteur de décision, il y a l’environnement dynamique des milieux de travail qui jouent beaucoup.»

PDG de Factora, une entreprise de Trois-Rivières, Charles-André Horth rêve du jour où les TI deviendra le branding de la région. «On viendra étudier et faire carrière en Mauricie», a-t-il lancé.

Le secteur des TI est bien plus que les programmeurs auxquels on l’associe naturellement. Les besoins en main d’œuvre sont variés allant de designer numérique à analyste en informatique en passant par gestionnaire de projets.

Pour connaître les entreprises participantes et s’inscrire, consultez www.vitrineti.ca. L’événement est gratuit mais l’inscription obligatoire.