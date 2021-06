La Grande Plume à l’équipe des communications de la Ville

Le 27 mai dernier, la Ville de Trois-Rivières a remporté la Grande Plume, le plus prestigieux prix du gala des Plumes d’excellence organisé chaque année par l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ).

C’est pour la campagne «À Trois-Rivières, on reste tissés serrés», déployée en plein coeur de la pandémie, que la Direction des communications et de la participation citoyenne de la Ville de Trois-Rivières s’est démarquée parmi tous les projets finalistes.

Les membres du jury ont souligné la pertinence du message et des supports utilisés. Ils ont salué la générosité de Trois-Rivières qui avait partagé les éléments graphiques avec plus d’une quarantaine de municipalités au Québec et ainsi diffusé le message de solidarité partout en province.

La vidéo Une tape dans le dos pleinement méritée mettant en vedette les enfants des employés municipaux a également fait pencher la balance.

« Tantôt la tape dans le dos, tantôt le câlin dont tout un chacun avait besoin, la présente campagne a été une bouée en pleine tempête. Trois-Rivières a su placer l’humain au cœur des préoccupations et créer un mouvement de solidarité durant la crise», a exprimé Louis Latraverse, président du jury.