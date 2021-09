La Grande Foire de Trois-Rivières est de retour

La ­Grande ­Foire de ­Trois-Rivières sera de retour, elle qui avait connu un franc succès en 2019. Manèges, jeux d’adresse et cantines mobiles seront à nouveau réunis dans le stationnement du ­Centre commercial ­Les ­Rivières, du 16 au 19 septembre.

Encore une fois, c’est le jeune entrepreneur ­Anthony ­Lafrenière-Gélinas qui est derrière le projet.

« J’ai fait beaucoup de démarches ces derniers temps et ce n’était pas facile avec les mesures sanitaires en place. Le plus difficile, c’est de rejoindre la ­Santé publique, alors je m’y étais pris d’avance. Le format de la foire va être similaire à 2019, mais sur le terrain, ce sera différent. On va avoir une quinzaine de manèges et davantage de jeux d’habiletés et de restaurateurs qu’en 2019. On a aussi fait un partenariat avec ­LEUCAN et des personnalités connues viendront faire leur tour », ­lance-t-il.

« ­Parmi les nouveautés, on va avoir un des plus gros manèges avec le bateau viking, qui nécessite deux remorques de 53 pieds. On parle de 12 à 15 heures de montage. En 2019, j’avais une grande roue de 30 pieds. Cette année, elle aura 100 pieds. Ça va donner une très belle vue sur ­Trois-Rivières. On va ramener les classiques, comme les autos tamponneuses, en plus d’un magnifique carrousel familial. Je dirais que 60 % de mes locations sont des nouveautés. »

Étant donné la pandémie actuelle, le jeune ­Trifluvien n’a pas eu le choix d’y aller stratégiquement dans ses choix.

« ­On va y aller entre 15 et 18 manèges, comparativement à 24 pour l’Expo de ­Trois-Rivières, par exemple. On va en avoir moins, mais on les a bien choisis. On s’attend à ce que l’événement soit plus populaire qu’en 2019 et il faut s’assurer d’avoir de la place sur le site et de respecter la distanciation. C’est toujours mieux aussi d’y aller avec de la qualité, donc avec des manèges populaires, qui ne seront pas vides. Avoir eu 24 manèges, les coûts seraient supérieurs et on ne pourrait pas offrir l’accès au site gratuitement », ­explique-t-il.

« ­On va aussi mettre l’emphase sur l’animation du site et la programmation, surtout pour les gens qui viennent, mais qui ne font pas de tours de manège. J’ai aussi l’intention de faire du montage vidéo du site, qu’on va mettre sur la page ­Facebook (www.facebook.com/grandefoiretr). On va montrer l’envers du décor, soit du montage de manèges allant jusqu’à des entrevues avec nos travailleurs. »

Il n’y aura pas de billets en prévente cette année et des machines distributrices de coupons seront installées sur le site.

« ­On est vraiment chanceux de faire affaire avec une compagnie de manèges qui ont fait plusieurs évènements cet été, donc j’ai eu la chance d’aller les voir. Il n’y a pas eu de problématique sur le terrain, ni d’éclosion. Au ­Québec, nous avons des normes très strictes mises en place alors les gens peuvent s’attendre à un événement très sécuritaire », conclut le jeune homme.