Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉLECTIONS. Alors que les négociations de l’ALENA pourraient se conclure incessamment, un front commun de représentants de tous les segments des filières laitières et avicoles québécoises et des partis politiques ont exigé, aujourd’hui, du gouvernement canadien qu’il demeure très ferme et qu’il continue de protéger intégralement la gestion de l’offre, un dossier que suit de près le candidat libéral dans la circonscription de Maskinongé, Marc H. Plante.

«La gestion de l’offre a toujours été un cheval de bataille. On a toujours travaillé de concert avec le fédéral en ce sens. Je pense que notre chef, Philippe Couillard, a été très clair lorsqu’il s’est dit préoccupé. Il s’est mobilisé pour défendre la gestion de l’offre et nos fermes familiales, car au-delà des fermes, ce sont des familles qui seraient touchées. Ce sont ces familles qui ont construit nos villages et nos régions. Je me fais un devoir de les défendre», affirme-t-il.

«L’agriculture est un gros enjeu dans la circonscription. Je veux notamment travailler auprès de la relève agricole. Ça prend des repreneurs pour la continuité de la vitalité des exploitations agricoles du territoire. On est le comté où il y en a le plus. On en compte 476», ajoute M. Plante.

Parmi ses autres priorités figurent la pénurie de main-d’œuvre.

«Le plein-emploi apporte ses défis, en particulier au niveau de la recherche de talents. Des postes sont disponibles par centaines dans le comté. On était déjà en action pour soutenir les entreprises. L’immigration et l’accueil des nouveaux arrivants sont une façon de contrer la pénurie de travailleurs, mais il y a d’autres solutions également», note M. Plante.

«Par exemple, les horaires pourraient être aménagés pour permettre aux gens en fin de carrière de continuer de travailler un peu. On pourrait aussi faciliter la conciliation travail-famille. D’ailleurs, avec le début du déploiement de la fibre, l’ensemble des citoyens et des entreprises du comté de Maskinongé auront bientôt accès à un service internet haute vitesse. Il faut continuer à travailler avec les organismes et la population», souligne-t-il.

Le candidat souhaite aussi travailler au maintien et à l’amélioration des services de proximité sur son territoire.

En début d’avant-midi, M. Plante a également déposé son acte de candidature, signé par plus de 400 personnes, au bureau de comté du directeur général des élections du Québec. Le député sortant présentera ses deux autres engagements formels d’ici la fin de la campagne électorale.