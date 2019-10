La générosité de Marie-Ève Jobin

TW Sportcards, un magasin pour les collectionneurs et les amateurs de hobby, ouvrira ses portes à Trois-Rivières ce dimanche. À l’annonce de la venue de trois anciennes légendes du Canadien de Montréal, l’infirmière Marie-Ève Jobin a tout de suite eu une idée de génie.

«À l’annonce de la venue des trois légendes (Yvon Lambert, Guy Lapointe et Pierre Bouchard), j’ai reçu une demande à savoir si nous avions une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite. De répondre par l’affirmative, j’ai demandé plus d’informations», confie Tek Cher, copropriétaire.

«Elle m’a dit qu’elle travaillait dans un CHSLD (Hôpital Cooke) et qu’elle aimerait amener les résidents rencontrer les légendes. Je me suis dit quel beau geste! Je lui ai demandé combien ils allaient être? Elle de répondre selon le nombre de bénévoles et la capacité de l’autobus adapté. Je me suis ensuite demandé comment ils allaient déterminer qui ne viendrait pas si la place manquait?»

Incapable de s’imaginer de dire non à des personnes, le copropriétaire a lui aussi eu une idée de génie à son tour.

«J’ai pris la décision de rejoindre la conjointe d’Yvon Lambert pour lui raconter l’histoire et lui demander si les trois anciens joueurs accepteraient de se déplacer au CHSLD voir les résidents. Ni une ni deux, les trois ont accepté avec plaisir! C’est donc dire que 200 personnes âgées auront la chance, l’instant d’une journée, de replonger dans leurs souvenirs et pour certains, j’en suis sûr, de réaliser le rêve de rencontrer des légendes grâce à une collectionneuse, mais surtout à une infirmière comme il s’en fait peu», ajoute-t-il.

«Marie-Ève Jobin, je ne la connais pas du tout. Je vais la rencontrer pour la première fois dimanche. C’est une infirmière qui est là et qui exerce sa profession pour les bonnes raisons. Je tiens à la remercier pour son idée et son implication auprès de nos aînés», conclut-il.

L’ouverture officielle est prévue pour ce dimanche 13 octobre dans les locaux du 4270, du boulevard des Forges, dès midi. Les légendes y seront dès 15h pour entamer une séance d’autographes.