La Galerie d’Art du Parc toujours active

Pendant cette période de confinement, la Galerie d’Art du Parc vous invite à découvrir l’univers des artistes et diverses activités à réaliser seul ou en famille en parcourant www.galeriedartduparc.qc.ca.

Dans l’éventualité que la vie reprenne le cours d’une certaine normalité, les expositions des artistes Christine Ouellet, Camille Rajotte et Alexandra Basañes seront présentées jusqu’au 31 mai prochain.

Christine Ouellet, SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON

Désordre en chantier / Installation, techniques mixtes

Artiste visuelle et céramiste, l’artiste détient un baccalauréat en arts visuels et termine présentement des études de deuxième cycle en arts à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Sa pratique de l’installation se caractérise par la répétition du geste et par l’accumulation. Elle dispose ses éléments de façon cérémonielle pour évoquer la préciosité du sujet ‘’menacé de disparition’’.

Camille Rajotte, QUÉBEC

Jambage, traverse et appui / Installation in situ

L’artiste de Québec a récemment entamé des études doctorales en aménagement à l’Université de Montréal. Elle détient une maîtrise en arts visuels et un baccalauréat en arts visuels et médiatiques. L’investigation du lieu d’action et la réplique à celui-ci par une oeuvre sont à la base de sa démarche artistique. Elle aime observer les lieux, à la recherche d’éléments architecturaux ou de particularités fonctionnelles qui passent souvent inaperçus.

Appel aux jeunes créateurs de cœur et d’esprit

Seul ou en famille mettez-vous à l’œuvre en écrivant un conte, un poème, en réalisant un dessin, une sculpture ou autres, en vous inspirant de l’œuvre en carton ‘’La Reine et le Roi’’.

Point de départ -> L’oeuvre en carton ‘La Reine et le Roi’

Point d’arrivée -> Votre conte, poème, dessin, sculpture ou autres

Valise -> Coffre à crayons et outils

Moyen de transport -> La création

Provenance -> Planète terre ou autres

Envoyez le fruit de votre imagination en photo numérique via le galerie@galeriedartduparc.qc.ca et l’équipe de la GAP publiera votre création dans la Galerie virtuelle créée pour ce projet, sur le site de la GAP www.galeriedartduparc.qc.ca