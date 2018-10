La Gabelle : un individu en crise menace de se jeter à l’eau

Crédit photo : Photo courtoisie - Hydro-Québec

FAITS DIVERS. Le lien interrives de La Gabelle est temporairement fermé à la circulation. C’est qu’un homme en crise s’y trouve et il menace de se jeter à l’eau.

Plusieurs policiers et pompiers sont sur place. «Un véhicule abandonné a été retrouvé sur l’autoroute 55 ce matin. On s’apprêtait à faire des recherches quand on a reçu un appel d’un citoyen pour nous indiquer qu’un individu se promenait sur La Gabelle. On a pu établir un lien entre les deux», explique Éloïse Cossette de la Sûreté du Québec.

Le lien de La Gabelle est fermé à la circulation depuis 8h ce matin. À 10h, l’événement était toujours en cours.