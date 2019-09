La FTQ s’invite dans la campagne électorale à Trois-Rivières

Des centaines de pancartes portant sur quatre enjeux fondamentaux de la campagne électorale aux yeux de la FTQ feront leur apparition dans les circonscriptions de Trois-Rivières et de Berthier-Maskinongé.

La FTQ entend traquer les candidats des différents partis fédéraux pour faire la promotion d’une assurance médicaments publique et universelle, une économie verte, une véritable justice fiscale et un programme d’assurance-emploi efficace.

«Nous avons choisi de cibler ces enjeux, car les partis qui prendront position en faveur de ces derniers amélioreront de façon significative la vie de l’ensemble des citoyens et citoyennes de Trois-Rivières et Berthier−Maskinongé», indique Denis Bolduc, vice-président de la FTQ et président du SCFP-Québec.

La campagne de promotion se déroulant sous le thème «Le gros bon sens» ciblera également d’autres circonscriptions du Québec.