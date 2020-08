La franchise Maître Glacier arrive en Mauricie

La toute première succursale de Maître Glacier en Mauricie ouvrira à compter du 14 août. Située au 7625 Boulevard Jean XXIII (voisin du Petro Canada), à Trois-Rivières, cette nouvelle destination fera le bonheur des petits et grands.

Le tout nouveau Maître Glacier voit le jour grâce à l’initiative et la collaboration de cinq artisans des kiosques Jardins Fruités. Œuvrant ensemble au sein de l’entreprise trifluvienne, David Vaudrin, Victoria Alice Ramirez, Mathieu Beaudry, Béatrice Cyr et Laurie Gélinas ont vu en Maître Glacier l’opportunité de faire découvrir à la population une franchise en pleine croissance qui offre des produits haut de gamme dont les fameux gelatos confectionnés sur place, des gâteaux, des bonbons, des fondues au chocolat de même que tous les items de bar laitier que peut offrir une crèmerie, mais à la manière Maître Glacier.

«On travaille ensemble dans les kiosques depuis plusieurs années. Avec le temps, on a appris à se connaître et on a eu envie de se lancer dans un nouveau projet. Ensemble, on forme une équipe de feu et ce qui nous rejoint tous est notre envie de nous dépasser, une qualité essentielle pour tout entrepreneur. En Maître Glacier, nous avons trouvé une marque qui nous ressemble et qui se démarque par la qualité et la variété de ses produits. Nos 1500 pieds carrés nous permettent de faire respecter les mesures sanitaires et de distanciation physique. Également, notre superbe terrasse en charmera plus d’un», a confié David Vaudrin, copropriétaire de Maître Glacier Trois-Rivières.

«C’est complètement surréel en ce moment. Je ne pensais pas devenir copropriétaire d’une franchise à mon âge, encore moins durant mes études au doctorat en médecine dentaire à Montréal. C’est aussi proche du coeur, parce que j’ai travaillé avec Béatrice et Laurie pendant six ans, je les ai même vues grandir, et maintenant on commence un nouveau chapitre ensemble. J’invite tous les friands de produits locaux à venir essayer spécialement nos gelatos qui seront faits à partir de fruits de la Ferme horticole Gagnon», a pour sa part ajouté Victoria Alice Ramirez, copropriétaire de Maître Glacier Trois-Rivières.

À noter que l’ouverture officielle de Maître Glacier Trois-Rivières aura lieu le vendredi 14 août prochain et que le commerce sera en opération environ neuf mois par année.