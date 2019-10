La Formule 3 se joint au Grand Prix de Trois-Rivières

Le Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) fait un clin d’œil à ses années d’or alors qu’il présentera une série majeure de stock-car et une de monoplaces lors de son week-end de circuit routier, qui se tiendra du 7 au 9 août 2020.

Le GP3R a d’abord annoncé que la série NASCAR Pinty’s sera de retour avec une course allongée à 60 tours avant d’ajouter que le plus important championnat nord-américain de monoplaces de la FIA, la Formule 3 Amériques, sera aussi en action dans les rues de Trois-Rivières.

«On se souvient encore de la période où nous avions une importante série de stock-car avec la Trans-Am et un championnat majeur de monoplaces avec l’Atlantique comme certaines des plus mémorables de nos 50 éditions», a commenté Dominic Fugère, directeur général du GP3R.

«Avec la série NASCAR Pinty’s qui ajoute dix tours à sa course et le Championnat F3 Amériques qui présentera quelques-uns des meilleurs espoirs de notre continent, nous sommes heureux d’offrir à nos spectateurs une programmation aussi relevée.»

Après être passée de 41 à 50 tours en 2014, la course NASCAR Pinty’s du GP3R sera une fois de plus allongée pour un total de 60 tours, soit pour un total de 148 kilomètres. Cette distance supplémentaire forcera les équipes à ravitailler en essence et à considérer un changement de pneus.

«NASCAR est fier de son association avec le GP3R. Ce sera excitant de contribuer à la riche histoire de l’événement en ajoutant des tours, un arrêt aux puits et des éléments de stratégie », a mentionné Brandon Thompson, directeur de gestion des séries régionales de NASCAR. «Nous voyons l’effervescence supplémentaire créée par les arrêts aux puits lors des manches de la série NASCAR Pinty’s au Canadian Tire Motorsport Park.»

«Avec une course plus longue et les nombreuses zones de dépassement de notre circuit, nous savons que plusieurs équipes prendront le pari d’arrêter deux fois, soit pour de l’essence et des pneus. Les spectateurs dans nos gradins Villeneuve et Germain, juste devant la ligne des puits, seront aux premières loges pour assister à des possibles revirements. Ces places s’envoleront encore plus rapidement», renchérit M. Fugère.

General Tire, le fournisseur officiel de pneus de la série NASCAR Pinty’s, ajoutera un incitatif pour les équipes qui considèrent mettre des gommes neuves. La voiture ayant fait un arrêt aux puits pour les pneus et qui se classera le mieux à la fin de la course se verra remettre un train de pneus General Tire gratuit.

F3

Pour ce qui est de la F3 Amériques, elle s’arrêtera au Québec pour une manche de trois courses. Trois-Rivières rejoint le club sélect de villes comme de Macau et Pau, qui accueillent une course de Formule 3 sur circuit urbain dans le cadre d’un événement majeur de course automobile. Lancée en 2017, la série de développement continentale a mis aux prises plus d’une douzaine d’inscrits à la plupart de ses courses en 2018 et a obtenu des engagements pour ajouter davantage de compétiteurs lors de la saison 2020.

«Le championnat F3 Amériques est heureux d’ajouter un arrêt canadien à son calendrier 2020, a mentionné la directrice générale de SCCA Pro Racing, Sydney Davis-Yagel. Nous sommes fébriles de présenter sur la scène internationale les voitures F3 Ligier JS propulsées par des moteurs Honda et chaussées de pneus Hankook à un événement prisé des amateurs tel que le Grand Prix de Trois-Rivières.»

«Il s’agit également de l’événement parfait pour présenter notre peloton de pilotes talentueux sur le premier circuit urbain temporaire du championnat.»

Ces deux séries de premier plan viendront compléter la programmation du week-end de circuit routier du Grand Prix de Trois-Rivières, qui présentera également le Challenge Porsche GT3 Cup Canada par Yokohama, le championnat de voitures de tourisme CTCC, le Super Production Challenge, la Coupe Nissan Micra et le Championnat F1600 Canada.

Les billets pour le week-end de circuit routier du GP3R, présenté les 7, 8 et 9 août 2020, sont en vente depuis lundi le 30 septembre au GP3R.com et au 1-866-416-9797. (JC)