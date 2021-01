La Formule 2000 pour Raphael Kiopini

C’est après des mois difficiles de négociation que Raphael Kiopini signe finalement chez les professionnels alors qu’il sera engagé à temps plein vers le chemin de la série Indycar.

«J’ai un portefeuille limité et je devais regarder le retour sur l’investissement pour ma saison. Le plus important d’après moi c’est que je ne perds pas ma saison et que je continue une certaine progression derrière le volant. Des partenaires d’ici auront également la possibilité de s’afficher à mes côtés lors de la saison», mentionne Raphael.

La Formule 2000 est considérée comme la première série professionnelle pour se diriger vers la série IndyCar, que l’on surnomme généralement la F1 de l’Amérique. D’ailleurs, Patrick Carpentier et Alex Tagliani avaient également passé par la Formule 2000 avant de se diriger vers la Formule Atlantique à l’époque avant de faire le saut en Indycar. Retenons également que les jeunes Thomas Nepveu et Raphael Kiopini sont présentement considérés comme les deux prochains espoirs québécois pour la série Indycar.

«Je vais avoir la chance de goûter à 3 week-ends d’essais afin de m’approprier la voiture comme il faut. Après, ce sera la constance et une victoire si l’occasion se présente. Je me considère extrêmement chanceux de pouvoir faire le saut en Formule 2000», dit-il.

À seulement sa 4e saison en sport automobile, le jeune homme de 19 ans pilotera la voiture #9, qui sera préparée par la filière torontoise Vallis Motor Sport. «Je suis actuellement à la recherche de partenaires pour faire plus d’épreuves, mais nous participerons en juillet à deux épreuves du côté du Road America, au Wisconsin. Je vais goûter au circuit routier à Daytona en août et finir la saison dans le Mid-Ohio en octobre. Je veux faire plus d’épreuves pour ma progression et être dans la mire pour la série IndyCar en 2022. J’ai très hâte et nous visons une constance ainsi qu’une victoire si l’occasion se présente», conclut Raphael Kiopini.