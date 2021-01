La Fondation RSTR lance la Loto-Vacances

L’équipe de la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières ainsi que tous les partenaires affiliés à l’événement lancent officiellement la Loto-Vacances 2021 CHEZ NOUS! Cette collecte de fonds consiste en une loterie pour laquelle 1 000 billets, au coût de 100 $, sont vendus auprès du grand public.

Les tirages seront effectués du mois d’avril à juin. Cette année, une valeur de plus de 35 000 $ en prix sera remise. Les gagnants pourront visiter notre beau pays, participer à des activités sportives et culturelles, en plus de profiter de différents forfaits cadeaux à travers le Québec.

Grands prix à gagner :

10 000 $ chez Club Piscine Super Fitness de Trois-Rivières

2 000 $ de terrassement avec le Centre Horticole du Cap inc.

Deux chèques-cadeaux de 1 000 $ chez Sports Experts / Atmosphère

1 500 $ chez Ameublements Tanguay

1 000 $ chez Laferté Bicycles

2 000 $ chez BMR Pierre Naud inc.

Plus de 7 500 $ en crédits-vacances CHEZ NOUS, avec Club Voyages Super Soleil

Et plus encore!

Par le biais de la Loto-Vacances 2021, la Fondation RSTR a pour objectif d’amasser un montant de 80 000 $. Cette somme servira à soutenir les héros de la santé dans leurs interventions par l’achat d’équipements. Dès maintenant et jusqu’au 31 mars 2021, la population et les entreprises de Trois-Rivières sont invitées à se procurer un billet auprès de la Fondation RSTR. Il suffit de se rendre au www.fondationrstr.com ou encore de téléphoner au 819 697-3333 poste 53574. Des billets sont aussi disponibles chez notre partenaire officiel Club Piscine Super Fitness de Trois-Rivières.