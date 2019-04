La Fondation québécoise du cancer vise plus d’un demi-million de dollars

La Fondation québécoise du cancer a lancé sa campagne annuelle sous le thème «Un Québécois sur deux fera face au cancer. Nous devons les soutenir». Du côté de la Mauricie, l’objectif est d’amasser 576 000$.

À nouveau cette année, les deux Trifluviens et pilotes de la série NASCAR Pinty’s, Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin, agiront à titre de présidents de campagne, eux qui sont impliqués avec la Fondation depuis maintenant 4 ans.

«C’est notre deuxième présence en tant que présidents d’honneur. On est fier de ce qui s’est fait jusqu’à maintenant et on va continuer d’amasser le plus d’argent possible à travers le Canada. On a eu une bonne saison l’an dernier et on va essayer de profiter du momentum pour aller en chercher le plus possible. Ça nous touche toujours, de près et de loin, et encore dernièrement, on a des personnes qui viennent de se battre très fort face à la maladie. On prend ça à cœur!», a commenté Louis-Philippe Dumoulin, champion pilote 2018 de la série NASCAR Pinty’s.

«Nous sommes fiers de constater l’engouement du public envers notre campagne. On a choisi cette cause puisque nous avons été touchés de près dans notre famille et du côté d’une amie très chère également», a pour sa part renchéri l’aîné des deux frères.

Le rôle de la Fondation est indéniable. Elle offre des services axés sur les besoins et les préoccupations quotidiennes des personnes touchées par le cancer, et ce, durant toutes les étapes du processus.

«Ce sont (les Dumoulin) d’excellents présidents de campagne alors nous sommes heureux qu’ils se joignent à nous, a commenté Luce Girard, directrice du Centre régional et Hôtellerie de Trois-Rivières de la Fondation du cancer. On lance notre campagne annuelle aujourd’hui et on espère recueillir 576 000$. Nous aurons différents évènements de prévus, dont La course contre le cancer (signature des voitures des Dumoulin), l’évènement Concerto et la marche du 15 septembre qui avait réuni 300 personnes l’an dernier, permettant une récolte de plus de 35 000$.»

«Depuis 40 ans, la Fondation a aidé plus de 500 000 personnes. En Mauricie l’an dernier, on a accueilli plus de 400 personnes qui ont eu des traitements et on a offert plus de 3000 nuitées. Plus d’une centaine de personnes sont venues utiliser nos thérapies complémentaires alors on peut voir que les dons faits à la Fondation sont grandement importants.»

Pour soutenir la Fondation ou faire un don, visitez le https://fqc.qc.ca/fr ou contactez le 1-800-363-0063.