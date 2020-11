La Fondation prévention du suicide en lice pour remporter un don de 100 000$

La Fondation prévention du suicide Accalmie fait partie des dix organismes finalistes au grand concours philanthropique pancanadien organisé par iA Groupe financier. L’organisme trifluvien court ainsi la chance de remporter un don d’un maximum de 100 000$, une somme qui permettra de solidifier le filet humain nécessaire autour de la population et rehausser la mobilisation sociale en prévention du suicide.

«Déjà, une hausse de 15 % des demandes d’aide a été observée au cours des dernières semaines de la pandémie. La Fondation et le Centre de prévention du suicide Accalmie ont besoin du soutien et de l’appui collectif pour continuer à briser les tabous, à faire tomber les préjugés, à ouvrir les horizons et à diminuer la détresse», explique Patrice Larin, directeur général de la Fondation et du Centre de prévention du suicide Accalmie.

La Fondation a toutefois besoin d’une grande mobilisation de la région afin de mettre la main sur cette somme considérable qui permettra d’assurer une continuité dans l’offre de services essentiels en intervention de crises ainsi qu’en services connexes liés au suicide.

La population peut voter jusqu’au 29 novembre. Tous les détails du concours sont disponibles à l’adresse ia.ca/concours-dons-ia.

À noter que les trois organismes qui auront obtenu le plus de votes recevront un don de 100 000 $ et les sept autres finalistes recevront quant à eux 10 000 $ chacun. Les résultats du concours seront dévoilés le 10 décembre prochain.

Pour voter: https://concours-dons.ia.ca/