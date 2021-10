La Fondation Keranna annonce le retour de son encan virtuel

La Fondation Keranna va de l’avant avec la deuxième édition de son Encan virtuel qui se déroulera en ligne du 1er au 5 novembre. Cet évènement marque à la fois le début de sa campagne annuelle de financement où la générosité des citoyens fera toute la différence pour les jeunes de l’Institut Secondaire Keranna.

L’évènement, sous la présidence d’honneur de Chantal Arguin (présidente de AG360, arpenteurs-géomètres et ancienne de l’Institut Secondaire Keranna de la promotion 1985), prévoit rapporter plus de 10 000$ qui seront réinvestis totalement dans des projets reliés aux objectifs de la Fondation. Une panoplie de partenaires et encore plus de prix sont attendus pour cette deuxième édition. Nouveauté pour cette année alors que des prix mystères vous seront dévoilés durant la semaine de l’Encan virtuel.

Suivez la page Facebook de la Fondation Keranna afin de connaître tous les détails de l’encan virtuel, ainsi que pour découvrir en primeur les lots qui seront offerts. ( https://www.facebook.com/FondationKeranna ) Mme Arguin a également reçu le « Prix Femme d’Affaires du Québec » par le Réseau des femmes d’affaires du Québec. (JC)