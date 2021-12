La Fondation du Cégep a une nouvelle présidente

Marie-Christine Vézina, directrice des communications pour les Caisses Desjardins de Trois-Rivières, accède à la présidence du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières.

Marie-Christine Vézina détient une grande expérience en philanthropie pour avoir œuvré par le passé comme directrice de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières un peu plus de deux ans. Elle a à cœur la mission de la Fondation et la réussite scolaire des étudiants.

« La Fondation a un énorme potentiel de développement, et les besoins ne cessent de grandir. Je trouvais important de pouvoir continuer à m’impliquer activement pour celle-ci. Je compte bien y mettre tout mon cœur comme je l’ai toujours fait », commente-t-elle.

Engagée et impliquée, Mme Vézina siège également sur le conseil d’administration du Noël du Pauvre et s’implique activement, entre autres, sur divers comités au sein de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières.

La Fondation du Cégep de Trois-Rivières permet de soutenir la communauté étudiante, de collaborer au développement institutionnel du Cégep et de favoriser le développement ainsi que l’excellence de la formation grâce à ses programmes de bourses. Les fonds amassés permettent de contribuer et de poursuivre sa mission destinée aux étudiants et à leur réussite scolaire.