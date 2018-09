La Fondation des Canadiens soutien les jeunes de la région

AIDE FINANCIÈRE. La Fondation des Canadiens pour l’enfance a procédé à une remise de chèques symboliques dans une loge au Centre Bell en présence des représentants des organismes soutenus pour l’occasion.

Les trois récipiendaires sont Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières, la Maison des jeunes la Forteresse et l’école Curé-Brassard de la Commission scolaire de la Riveraine.

Guylaine Laporte, présidente du conseil d’administration de Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières était sur place pour recevoir un montant de 3 240$ dédié aux Grands amis, un programme de parrainage par le sport entre des élèves vulnérables du primaire et des élèves de 4e et 5e secondaire.

De son côté, Elysabeth Dupont, de la Maison des jeunes la Forteresse, a reçu un don de 10 000$ pour le programme Pédagos x-trêmes, qui vise à faire partenariat entre quatre maisons de jeunes du secteur de Bécancour pour présenter des activités sportives lors des journées pédagogiques.

Finalement, monsieur Lavallière et monsieur Lemaire, tous deux professeurs d’éducation physique à l’école Curé-Brassard de la Commission scolaire de la Riveraine, se sont vu remettre un chèque de 35 000$ pour leur programme d’accès au hockey scolaire destiné aux élèves de 3e à 6e année.

«Aujourd’hui, nous souhaitons mettre en valeur les actions positives des organismes de la région. Nous ne pouvons insister assez sur l’importance d’offrir aux jeunes dans le besoin les mêmes avantages que les autres jeunes de leur âge en leur donnant la possibilité de connaître les bienfaits d’une vie saine et de participer régulièrement à des activités de sports et de loisirs», a lancé Geneviève Paquette, directrice générale de la Fondation.

«Il est également important pour nous de souligner l’extraordinaire contribution de VMD à la cause des enfants et de reconnaître tout spécialement l’engagement et la générosité de l’équipe de la succursale de Trois-Rivières qui a dépassé son objectif de plus de 20%.»

La remise a été faite par Luc Papineau, vice-président, Courtage et Gestion privée chez Valeurs mobilières Desjardins, et Réjean Houle, ambassadeur et membre du conseil d’administration de la Fondation des Canadiens pour l’enfance.