La Fondation de l’UQTR reçoit près de 3M$ en provenance de partenaires

Crédit photo : Photo courtoisie - Daniel Jalbert

ÉDUCATION. Dans le cadre de la Semaine de la philanthropie, la Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et l’UQTR ont souligné l’importante mobilisation des associations et des syndicats de l’Université qui, par leurs dons à la Fondation, ont offert une contribution de près de trois millions de dollars.

Bien que cette somme importante ait pu être atteinte grâce à la contribution de plusieurs organismes, la majeure partie de ce montant a été générée par des dons en provenance de trois partenaires principaux, soit l’Association générale des étudiant(e)s de l’UQTR (AGEUQTR), l’Association générale des étudiants hors campus de l’UQTR (AGEHCUQTR) et le Syndicat des chargés de cours de l’UQTR.

Lors de la cérémonie mettant à l’honneur ses partenaires internes, la Fondation de l’UQTR a d’ailleurs dévoilé des plaques de reconnaissance pour souligner le remarquable engagement philanthropique de ces trois donateurs. Ces plaques seront installées sur les différents campus de l’UQTR.

«Il est important de souligner la généreuse contribution des partenaires de la communauté interne de l’UQTR, dont l’engagement est déterminant dans le cadre de la campagne interne», a commenté André St-Onge, président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQTR.

«Par votre geste, vous donnez l’exemple aux donateurs à l’extérieur du campus, car vous croyez en votre université. À l’aube de notre prochaine grande campagne de financement, j’invite tous les membres de la communauté interne à suivre cet élan de mobilisation, à supporter sa Fondation et à faire le don du Savoir.»

La généreuse contribution de l’AGEUQTR, dépassant deux millions de dollars, est dédiée au financement du pavillon de la Vie étudiante, au soutien de projets étudiants ainsi qu’à l’octroi de bourses aux étudiantes et aux étudiants athlètes des Patriotes de l’UQTR.

«La mobilisation de ces partenaires de la communauté universitaire pour la cause de la Fondation est remarquable. Par leur geste généreux, ces organismes et leurs membres manifestent concrètement leur engagement envers la réussite des étudiants et le développement de leur université. Nous devons souligner cet apport plus qu’important, venant illustrer tout le dynamisme et le dévouement qui animent nos campus», a lancé de son côté le recteur de l’UQTR, Daniel McMahon.

L’AGEUQTR s’est quant à elle dite heureuse de cette reconnaissance de la part de la Fondation de l’UQTR. «Cette contribution majeure entre au coeur de la mission de notre organisation. Avec cet apport, nos membres contribueront à dynamiser la vie étudiante sur le campus en plus d’offrir un soutien financier important pour nos étudiants-athlètes ainsi qu’aux projets étudiants», a commenté le président de l’AGEUQTR, Frédéric Thibault.

Grâce à sa contribution approchant 400 000$, l’AGEHCUQTR a participé au financement du remplacement des équipements de visioconférence des centres universitaires hors campus de l’UQTR ainsi qu’à l’octroi de bourses aux étudiantes et aux étudiants.

Le don de 210 000$ du Syndicat des chargés de cours de l’UQTR permet d’offrir du soutien à des projets de recherche ainsi que des bourses d’excellence aux étudiantes et aux étudiants. «Favoriser le développement de la recherche pour les chargés de cours et l’octroi de bourses aux étudiantes et aux étudiants est une très belle façon de souligner le 35e anniversaire du Syndicat des chargés de cours», s’est réjouie Carole Neill, présidente du Syndicat des chargés de cours de l’UQTR.

Au cours de la cérémonie de reconnaissance, la généreuse contribution de quatre autres donateurs a été soulignée; le Syndicat des professeurs et des professeures de l’UQTR (67 500 $), l’Association des cadres de l’UQTR (25 000 $), le Syndicat du personnel professionnel de l’UQTR et la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (5 000 $) et le Syndicat des employés de soutien (5 000 $).