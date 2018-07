La Fondation Cédrika Provencher s’associe au Cosplay Fest

COMMUNAUTÉ.La Journée Mondiale de prévention des Enlèvements d’Enfants devient la Semaine Mondiale de la Prévention des Enlèvements d’Enfants et se déroulera du 28 juillet au 5 août.

Cette année, la Fondation Cédrika Provencher s’associe avec la Ligue des Héros et son événement Cosplay Fest afin de promouvoir l’importance de la prévention pour la sécurité des enfants.

Être mieux informé et éduqué sur le sujet permet d’adopter des attitudes plus sécuritaires et ainsi de mieux se protéger, et permet également de changer les mentalités auprès des jeunes afin de favoriser une société meilleure pour les prochaines générations.

Le Cosplay Fest est un événement gratuit pour toute la famille, du 27 au 29 juillet au centre-ville de Trois-Rivières.

L’équipe de la Fondation Cédrika Provencher sera présente sur le site, près de la scène principale installée au parc portuaire face à la rue des Forges, ce dimanche 29 juillet, pour la journée des enfants. Une activité spéciale organisée par la Fondation Cédrika Provencher sera proposée sur la scène, juste après la parade générale des héros, vers 14h15.

Pour cette occasion, Henri Provencher, président, et son équipe invitent la population à se rassembler afin de concrétiser la formation d’une chaîne humaine à grande échelle. C’est un geste simple et combien important afin de démontrer, d’un geste symbolique, la solidarité et la vigilance qui doit coexister entre les enfants et les adultes pour contrer les pièges de prédateurs.