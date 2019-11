La Foire de Noël Frimousse est de retour

La Foire de Noël Frimousse se réinstallera dans les murs du Complexe sportif Alphonse Desjardins les 16 et 17 novembre, et ce, sur un tout nouveau gazon synthétique. Qui d’autre que le Père Noël pour en faire l’annonce ce matin?

Nicolas Noël a d’abord confirmé la présence de Minnie Mouse et de la Pat’Patrouille pour accueillir les plus petits dans la zone 1-5 ans. Des jouets fournis par Frimousse seront également disponibles à l’essai durant toute la journée.

Outre les nombreuses structures gonflables, l’équipe d’Adrénaline Urbaine y sera pour offrir des séances d’initiation au skateboard (10h30 à 15h30) dans le cadre de l’atelier mini-pro. Il sera également possible de jouer au chevalier dans la zone médiévale (9h à 12h30/13h à 16h), de sauter haut et loin sur les trampolines bungee et de rencontrer les héros qui seront présents pour l’occasion, en plus du Père Noël (10h à 12h/13h à 15h30), bien évidemment.

De plus, il se pourrait que le Grinch vienne rôder dans les parages? «Faites attention! Une rumeur s’est rendue jusqu’au Pôle Nord et le Grinch a entendu parler de cette merveilleuse fête et risque de se pointer pour faire le trouble-fête. Soyez donc prudents et avertis de ne pas perdre votre esprit de Noël à cause de lui», a conclu le Père Noël.

Il est possible de vous procurer des billets la billetterie lors de l’événement.

Tarif enfant :16 $

Tarif adulte :5$

Tarif famille :37$ (2 adultes / 2 enfants)