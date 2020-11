La firme d’ingénierie Mesar à l’œuvre en Haïti

La firme d’ingénierie Mesar de Trois-Rivières travaille à la mise à niveau de l’aéroport de Port-au-Prince en Haïti et à la construction d’un dépôt pétrolier de la capitale.

Mandatée par la firme française Rubis, propriétaire de l’entreprise Dinasa en Haïti, le cabinet de Mesar travaille à la modernisation de l’aéroport Toussaint Louverture à Port-Au-Prince et à l’agrandissement et à la modernisation du dépôt pétrolier du terminal marin de Thor.

Le directeur de Mesar, Stephan Latour, doit d’ailleurs s’y rendre le 18 novembre prochain. « Le terminal est un beau projet pour nous. On construit une rampe de chargement plus performante et nous travaillons à la modernisation et la construction d’un nouveau réservoir. On doit revoir tous les systèmes de pomperie et les opérations, tout ce qui concerne le transbordement maritime et l’aménagement de la cour, donc toute la partie civile et électrique » du projet.

Mesar n’est pas l’exécutant de ce projet de 60 M$ sur neuf ans: « On a été approché pour faire l’ingénierie et la gestion de la construction », précise M. Latour.

Des bouleversements importants ont marqué l’industrie du pétrole et du gaz ces dernières années, fait remarquer M. Latour. Les grandes pétrolières se sont retirées de la gestion des terminaux et dépôts pétroliers, lesquels sont aujourd’hui gérés par des groupes privés qui s’occupent du stockage et de la distribution de carburants des grandes sociétés pétrolières. Des sociétés privées qui embauchent aujourd’hui Mesar en Haïti, mais aussi au Cameroun, aux Bahamas et ailleurs dans le monde.

«Nous avons été approchés pour travailler en Martinique et en Guyane française sur des projets de pipelines et de terminaux ».

Cela évite à Mesar de transiger directement avec les gouvernements. Haïti est à quelques marches du haut du classement des pays dont l’indice de perception de la corruption est le plus fort, selon Transparency International.

« J’ai rencontré d’autres entreprises québécoises là-bas qui n’ont pas eu la même chance que nous. Une entreprise canadienne qui travaille avec une entreprise européenne, ça va numéro un. Il faut bien comprendre que les gens locaux sont très compétents », tient à préciser M. Latour.

Le projet de l’aéroport Toussaint Louverture est plus modeste. Sa première phase est de l’ordre de 6 M$. Mesar qui a aussi travaillé sur l’aéroport du Cap Haïtien dans le nord du pays.

« On fait une première phase pour assurer que l’aéroport existant est toujours opérationnel. On est en train d’améliorer la rampe de chargement des camions ravitailleurs. Aussi, de toute la protection incendie et tout ce qui relève de l’automatisation-contrôle. Mesar est aussi chargée de la construction de bâtiments de services des employés et de la maintenance ».

Les travaux devraient débuter en mars 2021 et durer 14 mois.

Mesar génie-conseil est basée à Trois-Rivières. Elle compte aussi un bureau à Montréal. Mesar œuvre dans plusieurs domaines, dont celui des mines et métaux, pâtes et papiers, du pétrole, du gaz et du manufacturier. Mesar a adopté un modèle d’affaires inhabituel. Tous ses employés sont membres d’une coopérative de travailleurs actionnaires.