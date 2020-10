La fin d’une époque: Au Bon Accueil cède sa place à une Pizzéria Napoli

Depuis l’achat du restaurant Au Bon Accueil, Michaël Beaudoin est à même de constater que les gens du quartier Sainte-Marguerite sont en deuil. Deuil qu’ils pourront bientôt mettre de côté puisqu’une deuxième Pizzéria Napoli s’y installera, conservant avec elle deux des cuisinières du feu populaire restaurant et son fameux Club Sandwich sur le menu.

La nouvelle a été confirmée par la maman du jeune entrepreneur, et future gérante de l’endroit, Lyne Buongiorno.

«Je travaillais depuis un an avec Chantale Garceau, propriétaire de la Pizzéria Napoli au Cap-de-la-Madeleine, et elle va être impliquée avec nous. Chantale a tellement travaillé fort dans la dernière année pour garder son restaurant ouvert. Mon fils a eu une rencontre avec les propriétaires du Bon Accueil qui voulaient prendre leur retraite et ils se sont entendus. La bonne nouvelle, c’est qu’on a gardé Guylaine et Thérèse, deux cuisinières qui étaient là depuis longtemps et qui avaient le Bon Accueil de tatoué sur le cœur», confie-t-elle.

«On a entendu que du bien à propos du Bon Accueil. Il y a des familles qui allaient manger là de génération en génération. On a mis les tables à l’extérieur du restaurant et un monsieur est même venu en chercher une en souvenir. Tout le monde est fébrile, mais aussi les habitants tout autour. Mon fils se fait arrêter par des gens à chaque fois qu’il traverse la rue.»

L’ouverture est prévue pour le 17 novembre prochain, évidemment, en format take-out et livraison pour le moment. Il sera ensuite possible d’y manger en famille dès que la pandémie mondiale sera chose du passé…