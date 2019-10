La fin d’un chapitre pour le Trifluvien

Jérémy Manseau accroche ses patins

Jérémy Manseau devait amorcer sa première saison de hockey universitaire avec l’Université McGill. Le Trifluvien a plutôt décidé que l’heure de la retraite avait sonné.

Le jeune homme en a fait l’annonce via sa page Facebook officielle.

«C’est avec le cœur gros, très gros, que je prends la décision de me retirer du hockey compétitif comme joueur à temps plein. C’est une décision qui a été longuement réfléchie et une décision qui n’a assurément pas été facile à prendre puisque le hockey fait partie de ma vie, et ce, pour toujours», a-t-il laissé tomber.

«Après tant d’années de travail, de sacrifices et de discipline, je tourne une page importante de ma vie pour me concentrer sur mes études et me concentrer sur ma prochaine carrière d’entraîneur. Ma passion pour ce sport est toujours aussi forte, mais la soif de relever de nouveaux défis, à l’intérieur du hockey, était devenue encore plus forte.»

Celui qui venait de terminer sa carrière junior avec Cataractes de Shawinigan ne s’en cache pas, c’est une carrière d’entraîneur qui l’attire, lui qui a eu la chance de diriger le premier camp d’été Stickhandling FB 3Riv, orchestré par François Borduas.

«Ma passion était déjà très forte et je suis convaincu, intérieurement, que je veux en faire carrière plus tard. Je n’avais pas l’impression de travailler cet été et je suis content d’avoir pu transmettre mes connaissances aux joueurs», avait-il d’ailleurs confié.

«Le hockey m’a fait découvrir une tonne de secrets de la vie, dont «Le seul obstacle auquel tu seras réellement confronté pendant ton parcours, et dans la vie en général, c’est toi-même!»

Le Trifluvien a évolué avec les Estacades de Trois-Rivières, au niveau Midget AAA, récoltant 25 points en 42 parties. Il est ensuite passé par les Panthères de Saint-Jérôme et les Titans de Princeville, au niveau Junior AAA, avant de s’établir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Aucun regret

«Je n’ai aucun regret et je ne regrette surtout pas tout le temps que j’ai pu mettre en tant que joueur et tous les sacrifices que j’ai faits. Ça m’a permis d’atteindre mon rêve de jeunesse, soit celui de jouer dans la LHJMQ, alors que plusieurs croyaient qu’il était impossible pour moi d’y arriver. Mon objectif était clair: leur prouver le contraire! Je suis fier de tout ce que j’ai pu accomplir», ajoute-t-il.

«Le hockey m’a permis de faire la rencontre de gens formidables, des coéquipiers, des entraîneurs passionnés, des parents de pensions incroyables et même des partisans qui se donnaient cœur et âme pour l’équipe.»

Manseau a terminé son message en remerciant plusieurs acteurs qui ont fait de lui le joueur et la personne qu’il est devenu.

«J’aimerais surtout prendre le temps de remercier Dominic Ricard, Martin Raymond Dominique Ducharme et Martin Mondou de m’avoir donné mes premières chances dans la LHJMQ. Merci à l’Université McGill et à Liam John pour l’opportunité. J’aimerais également remercier mes amis qui m’auront encouragé jusqu’à la fin, mes entraîneurs avec qui j’ai eu la chance de travailler, mes coéquipiers pour ces belles années, et mon agent Paul Corbeil d’avoir toujours été présent pour moi.»

«Mais surtout, le plus important, c’est ma famille qui, autant dans les meilleurs moments comme dans les pires, a toujours été à mes côtés pour me supporter. Sans eux, je ne me serais pas rendu là et je ne serais pas la personne que je suis devenu aujourd’hui», a-t-il conclu.