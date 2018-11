La fin des boîtes manuelles ?

Entre 1987 et 2017, la proportion des voitures avec boîtes manuelles sur la route est passée de 30 % à environ 4 %. Plusieurs phénomènes expliquent cette situation. Il faut d’abord mentionner l’évolution beaucoup plus rapide des boîtes automatiques. Alors que les boîtes manuelles sont passées de 4 à 5 et six rapports ( sept pour Porsche et Corvette) les boîtes automatiques en sont maintenant à 10 rapports. Il y a aussi les boîtes CVT qui sont les championnes de l’économie de carburant. De l’autre côté, vous avez les boîtes de vitesses à double embrayage qui se multiplient dans la production automobile, y compris pour les voitures de sport. Le patron de la recherche et du développement chez Lamborghini, Maurizio Reggiani fut le premier à confirmer que la mythique firme Italienne mettrait définitivement de côté les boîtes manuelles. Lamborghini a expliqué que dans un souci d’efficacité, le constructeur italien désire éradiquer le risque de « rater une vitesse ». Ferrari avait déjà pris la décision en 2012 de mettre fin à la mythique boîte manuelle

Même si dans bien des cas, l’intérêt des clients envers la boîte manuelle est intact, les départements de recherches et développement des constructeurs automobiles ajoutent qu’une boîte automatique optimise les performances de la voiture et reste plus en adéquation avec l’électronique embarquée. C’est ce qui fait que l’on obtient des technologies hybrides comme les boîtes séquentielles qui se manipulent comme une boîte manuelle, car c’est le conducteur qui change les rapports, mais si vous oubliez ou que le moteur monte un peu haut en régime, l’électronique se charge de le faire à votre place. Et quand les circonstances le demandent, vous pouvez conduire votre véhicule en mode 100% automatique. Il est impossible d’exiger d’un client le passage parfait des rapports. Pour qu’il profite pleinement des performances de son achat, la boîte automatique est la meilleure solution. Alors que des firmes aussi prestigieuses que Lamborghini et Ferrari ont signé l’arrêt de mort des boîtes manuelles depuis 2012, il faut ajouter à cela Audi qui ne vend plus de boîte manuelle au Canada et aux États-Unis et voici que récemment BMW a annoncé que la populaire Série 3 ne sera plus disponible chez nous avec une boîte manuelle.

Une technologie devenue incontournable

Les boîtes à double embrayage et autres systèmes séquentiels à commandes au volant sont devenues incontournables dans le monde des voitures de sport. Son fonctionnement est tout simplement spectaculaire et la vitesse de réaction lors des passages des rapports est plus rapide que n’importe quelle main humaine sur une boîte manuelle. Ce n’est pas l’efficacité qui est remise en question, mais le plaisir d’une simple boîte de vitesses que l’on prend en main. Tout comme les boîtes séquentielles ou automatiques qui se révèlent plus efficaces et plus économes en carburant qu’une boîte manuelle, il faudra que la boîte manuelle passe elle aussi par une petite révolution pour survivre. Le milieu automobile vit et meurt par la loi du plus fort et si une technologie devient obsolète, ses jours sont comptés. En ce qui concerne la boîte manuelle, elle a été négligée depuis assez longtemps pour être sur la liste des espèces menacées. Souhaitons qu’il reste encore quelques ingénieurs passionnés qui sauront lui donner un second souffle.