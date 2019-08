La fierté de Saint-Léonard-d’Aston roulera ce week-end

Réputé pour avoir essayé de multiples volants au cours de sa carrière, Marc-Antoine Camirand pourra rouler lors du week-end de Rallycross dans le cadre de la 50e édition Grand Prix de Trois-Rivières. Il a accepté une offre tardive au volant d’une camionnette MXPRO-2 de la Série hors-route McGregor.

C’est un concours de circonstances qui a mené Camirand vers ce tout nouveau volant. «Serge Michaud m’avait contacté cet hiver pour ça, mais j’avais déjà confirmé ma présence en side-by-side alors j’ai refusé. Lorsque j’ai reçu l’appel de mon équipe comme quoi on n’y allait plus, j’étais déçu et j’ai tenté une relance vers McGregor et ça s’est confirmé ce matin», confie-t-il.

«Malheureusement, il y avait un léger bris alors je n’ai pas pu rouler. J’aurais aimé voir c’est quoi comme feeling.»

Le pilote régulier de la série NASCAR Pinty’s détient toujours le record de podium à Trois-Rivières avec 22 (14 (1ère place) – 4 (2e place) – 4 (3e place)), soit un de plus qu’un autre pilote de la Rive-Sud trifluvienne, Jocelyn «Doc» Hébert – 21 podiums (8-6-7).

«Ça va être intéressant c’est sûr! On va s’acclimater avec la machine en temps et lieu. J’ai déjà vécu ça par le passé (rires). J’ai bien hâte, en plus qu’on va avoir de longs sauts à faire.»

La première séance de qualifications des McGregor aura lieu samedi après-midi dès 13h30, tandis que la séance #2 est prévue pour 15h30.