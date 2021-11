La Fenêtre de retour avec son encan d’œuvres d’art

L’encan d’œuvres d’art annuel, mis sur pied par l’organisme La Fenêtre, centre d’immersion aux arts, est de retour pour sa 22e édition. Il pourra se tenir en présentiel, dans le respect des normes sanitaires, le dimanche 5 décembre.

La traditionnelle collecte de fonds permettra aux acheteurs de miser sur plus d’une centaine d’œuvres d’art. L’évènement se tiendra au Club de Curling de Trois-Rivières, de 13h à 16h.

« Ça va faire 22 ans que l’encan engendre d’importants fonds pour notre organisme, en appui de la mission de La Fenêtre. Nous n’avons pas le choix de souligner la générosité des artistes de donner certaines de leurs œuvres ou encore des pièces de collection », a lancé Guillaume Dufour Morin, directeur général de La Fenêtre, centre d’immersion aux arts.

« Il y aura des peintures, des estampes, des sculptures et plus encore. Environ 70 œuvres seront disponibles sous la forme d’encan à la criée, et une trentaine d’autres sous forme d’encan silencieux. Le billet, vendu au coût de 20$ en prévente (25$ à la porte), donne droit au catalogue des œuvres d’art, ainsi qu’à un goûter dinatoire et une coupe de vin gracieuseté du bar/galerie Suite Soixante. »

C’est sous la présidence d’honneur de Johanne Grenon (volet affaires), propriétaire du bar/galerie Suite Soixante à Trois-Rivières, et de Robert Roy (volet artiste), artiste-peintre de Sainte-Perpétue, que la 22e édition de l’évènement battra son plein.

« On est souvent sollicité pour beaucoup d’évènements et dans mon cas, j’avais déjà entendu parler de La Fenêtre avant, sans savoir ce que c’était. Ensuite, je suis venue ici et j’ai rencontré les gens qui bénéficient de ces services. Je me demandais comment ils font pour permettre à ces gens-là de se dépasser, de se réaliser et de développer une aussi bonne confiance en eux. C’est important ce que La Fenêtre fait et c’est important que les gens qui vivent avec des différences sortent leur côté créatif. J’interpelle également les entreprises de la région à bien vouloir faire preuve de générosité », a témoigné Mme Grenon.

« Je suis content de venir travailler ici et tout est fait dans le moment présent. C’est exceptionnel ce qu’ils font et c’est important pour eux d’amasser ces fonds. Ce n’est pas toujours facile de travailler les arts, mais ce sont des moyens d’expression très importants. Je dis toujours que donner quelque chose te revient toujours en double », a pour sa part ajouté M. Roy.

Notez que le passeport vaccinal sera demandé sur place. Pour consulter les œuvres qui seront disponibles, visitez le https://miser.encanouellette.com/fr/encans/9641-5-decembre2021.