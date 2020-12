La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) amorce sa tournée

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) amorce, du 9 au 11 décembre, une tournée des régions du Québec 2020-2021. Son premier arrêt avait lieu du côté de la région Mauricie/Centre-du-Québec.

L’objectif de cette formation, réalisée collaboration avec le Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ et l’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), est de rencontrer les militants afin de les sensibiliser sur les effets de la pandémie sur l’économie de leur région et de leurs milieux de travail, ainsi que de réfléchir sur les défis que nous impose cette crise.

«Nous avons eu, par le passé, la chance de produire une formation munie d’outils pour faire comprendre aux gens les enjeux de société en prenant l’angle des impacts et des enjeux dans leur milieu de travail. On a développé un format de formation et nous les faisons valider par des conseilleurs régionaux, notamment sur la d’équation des problématiques que nous identifions», a lancé Robert Laplante, directeur général de l’IRÉC.

«Nous établissons des paramètres du marché de travail de la région en lien à comment se déroule la situation dans l’ensemble des régions du Québec.»

Les participants et participantes auront à réfléchir sur la démographie et l’économie régionale, l’impact de la COVID-19 sur les travailleurs et travailleuses et les entreprises, les mesures de soutien et les solutions économiques pour une relance pour réussie.

«Comment on peut identifier des voies de sortie de cette crise, et les forces et les faiblesses pour faire cette sortie de crise? Il y a plusieurs voies de sortie et initiatives pour améliorer le bilan carbone et la structure économique. C’est un exercice complet et on est confiant que les participants trouveront des clés pour les acteurs de leur milieu», ajoute M. Laplante.

«Si on essaye de situer la région (Mauricie/Centre-du-Québec) parmi les autres régions affectées, elle s’en tire à peu près au dixième rang. L’industrie d’abattage et le secteur de l’aéronautique, qui a été frappé à l’échelle mondiale, ont été des secteurs très touchés. Un des objectifs de cette formation-là est de démêler les concepts. C’est sûr qu’il y a des entreprises qui vont devoir changer leur façon de procéder et qui devront faire appel, donc, à de la formation.»