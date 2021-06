La Famille Soucy à l’Amphithéâtre Cogeco le 23 juin

Le mercredi 23 juin, à l’invitation des organisateurs du spectacle de la Fête nationale à Trois-Rivières, la Famille Soucy s’amènera à l’Amphithéâtre Cogeco.

Le groupe sera précédé de l’humoriste et animateur François Massicotte et de la formation régionale Les Trifluviennes, composée de Manon Brunet, Fabiola Toupin et Camille Bourgeois.

» Nous sommes fiers et fébriles de s’amener à Trois-Rivières pour célébrer notre fête à tous et toutes, de commenter Yanick Soucy-Marsan. Nous allons nous amener avec nous cinq musiciens, dont l’excellente violoniste Stéphanie Labbé, pour chanter et fêter avec les grands classiques québécois et, bien évidemment, ceux qui ont été composés par mon grand-père, Fernando Soucy. Après tout, il en a plusieurs à son actif. «

Plus de 1000 spectateurs sont attendus pour cette grande soirée qui sera télédiffusée, aussi, sur les ondes de MAtv et de NOUStv en région. La fête débutera dès 20h30.