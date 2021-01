La ECHL approuve l’expansion de la ligue à Trois-Rivières et Coralville

La East Coast Hockey League (ECHL) annonce officiellement que la Ville de Trois-Rivières aura une nouvelle équipe de hockey professionnel qui fera ses débuts lors de la saison 2021-2022.

Récemment approuvée par le Conseil des gouverneurs de la ECHL, l’équipe trifluvienne sera la propriété de Deacon Sports and Entertainment qui en assurera également la gestion.

« Nous sommes ravis d’établir le hockey professionnel à Trois-Rivières, a déclaré Dean MacDonald, président de Deacon Sports and Entertainment. La ECHL offre un produit incroyable et demeure un outil de développement incontournable pour la Ligue nationale de hockey. Nous sommes impatients d’amorcer notre premier match à Trois-Rivières. Je souhaite également remercier monsieur le maire, Jean Lamarche ainsi que son équipe de direction pour leur collaboration et leur soutien de ce projet. »

« Trois-Rivières se réjouit d’être la première ville au Québec à accueillir une équipe de la ECHL», commente Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, par voie de communiqué. L’expertise de Deacon Sports and Entertainment apportera au nouveau Colisée une signature unique et un calibre de jeu qui plaira à de nombreux amateurs de hockey d’ici et d’ailleurs. »

Dans le cadre de la saison 2021-2022, le club de hockey de la ECHL à Trois-Rivières disputera ses matchs à domicile au tout nouveau Colisée de Trois-Rivières. D’autres nouvelles concernant le nom de l’équipe, le logo, les prix des billets, etc. seront communiquées à une date ultérieure.

Trois-Rivières se joint à Coralville, ville située dans l’état américain du Iowa, comme nouveau membre de la ECHL. Les deux organisations amorceront leurs premiers matchs dès la saison 2021-2022.