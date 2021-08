La douce mélancolie de Précieux-Sang

Le groupe rock alternatif composé d’Étienne Boisvert et d’Olivier Durand, aussi membre du groupe Perséide, a un penchant pour la lenteur, les airs mélancoliques et les associations d’images.

Leur premier EP éponyme, lancé au début du mois de juillet, en témoigne: c’est planant, enveloppant et minimaliste. Il fait plonger dans différentes ambiances musicales, tout en douceur. Olivier et Étienne ont décidé de jouer très simplement, sans charger excessivement les pièces.

« J’aime jouer avec les limitations au niveau de la musique. J’ai commencé à explorer mes idées très basiques. Olivier s’est approprié ça, a exploré d’autres avenues. On laisse place à la lenteur et au silence », explique Étienne Boisvert.

Ce dernier a un long bagage comme batteur, mais pour ce projet, il a voulu s’éloigner un peu de la batterie pour se mettre à la guitare. Il a peu de connaissances de ce nouvel instrument, mais cela lui donne une plus grande liberté d’exploration. Il préfère explorer et se laisser surprendre par le résultat plutôt que de trop réfléchir la musique qu’il compose.

« J’essaie de garder un aspect mythique et magique à la composition, raconte Étienne Boisvert. Je connais peut-être deux ou trois accords à la guitare. Je place mes doigts de façon assez aléatoire sur le manche et j’essaie de trouver des notes qui fonctionnent bien ensemble. Je m’amuse aussi à créer des accords plus dissonants. J’y arrive inconsciemment, en allant à la recherche de certaines sonorités et on construit ensuite autour de ça. Ça crée des moments magiques et au final, on s’amuse. »

C’est aussi lui qui a écrit les paroles des quatre morceaux du EP. « C’est volontaire d’amener les gens dans un certain flou. Je ne prétends pas être un auteur-compositeur-interprète. Je colle différentes bribes d’idées et de phrases. Il peut s’agit de petites observations du quotidien, des mots évocateurs, des phrases qui m’ont marqué ou encore simplement des mots qui sonnent bien à mon oreille. Ça devient un amalgame d’idées, d’observations et d’images. »

Au fil du temps, le duo souhaite accueillir plusieurs collaborateurs invités. « On est déjà en mode de vouloir créer un autre mini-album. On aimerait en sortir un ou deux par année pour avoir quelque chose d’assez spontané et être dans un univers musical qu’on aime et ne pas se tanner de certaines chansons », indique-t-il.

En format numérique…et cassette!

Le EP de quatre pièces est disponible en format numérique, mais également en format cassette pour les nostalgiques et les amateurs d’objets physiques.

« La cassette est un format accessible et en ce moment, c’est devenu le nouveau format chouchou, après le retour des vinyles. Je pense que la cassette est un format plus propice à la découverte musicale, soutient Étienne Boisvert. Par exemple, si je découvre un groupe et que je vois une cassette en vente à 7$, je serai plus porté à l’acheter et l’amener à la maison plutôt qu’un vinyle à 20$. »

Les chansons ont ainsi été enregistrées sur un enregistreur cassette 4-tracks des années 80 ou 90.

« Avec les cassettes, on a une certaine forme de limitation, en ce sens qu’on ne peut pas se reprendre beaucoup de fois, car plus on réenregistre, plus ça détruit la bande de la cassette. On n’a pas le choix de laisser quelques imperfections: des coups de baguette, peut-être un faux accord… L’idée était aussi de garder le résultat plutôt brut et sans fla-fla. Le son est très chaleureux et la basse est très ronde. On peut aussi faire une belle distorsion avec le ruban de la cassette », explique-t-il.

La cassette est disponible en quantité très limitée. Elle est en vente au Café Frida, ainsi que sur le Bandcamp de Précieux-Sang. Par ailleurs, une station d’écoute a été installée au Café Frida pour découvrir la musique du groupe trifluvien.

On peut se procurer le EP de Précieux-Sang sur Bandcamp: https://precieuxsang.bandcamp.com/