La Distillerie Mariana déménage à Trois-Rivières

La Distillerie Mariana, la plus importante microdistillerie indépendante au Québec, choisit Trois-Rivières pour poursuivre son expansion. L’entreprise s’installe au tout nouveau centre d’innovation agroalimentaire L’Ouvrage, situé dans le centre-ville.

Elle deviendra ainsi la première distillerie québécoise accessible au public à s’implanter en plein cœur d’un centre-ville. Le projet à vocation touristique et économique occupera la moitié de la superficie du bâtiment centenaire.

Les travaux de construction et de rénovation nécessaires à l’installation de la Distillerie Mariana à L’Ouvrage ont débuté à la mi-avril et se poursuivront au cours des prochains mois. L’entreprise devrait pouvoir intégrer ses nouveaux locaux d’ici le printemps 2022.

Sur place, on y fera la création, la distillation, la préparation ainsi que l’embouteillage des spiritueux. Les visiteurs pourront observer le processus de production et en apprendre sur le monde des alcools, de son histoire à sa chimie.

Un cocktail club avec terrasse accueillera les clients pour y déguster les alcools, en cocktails créatifs ou sur glace, dans une ambiance chaleureuse, décontractée et festive. De plus, une salle de vieillissement de barils de whisky de grain québécois et de rhum sera ouverte au public. Il sera même possible de goûter les alcools en vieillissement directement à partir des barils.

On retrouvera également sur place une boutique comprenant des spiritueux et des produits de mixologie pour reproduire à la maison les cocktails offerts sur place.

«La distillerie franchit une étape importante de son développement. Ce sera un lieu de production unique où on peut accueillir les consommateurs et avoir leurs commentaires en temps réel. On va pouvoir connecter avec les clients. C’est une occasion de se démarquer, de donner une nouvelle dimension au projet», indique le propriétaire de la Distillerie Mariana, Philippe Leblanc.

«Quand j’ai acquis la distillerie en 2019, je voulais recevoir le monde chez nous, ajoute ce dernier. Je voulais que les gens viennent déguster les produits, posent des questions, en apprennent plus sur la fabrication et l’utilisation des produits.»

Faire rayonner Trois-Rivières

M. Leblanc a aussi pour objectif de faire rayonner Trois-Rivières dans le reste du pays et à l’international. Il souhaite que son entreprise soit partenaire des événements et festivals de la ville. Il a même en tête d’organiser des événements.

«On a quelque chose d’unique au Québec et on veut mettre ça de l’avant, soutient-il. Une distillerie en plein cœur d’un centre-ville, ça ne s’est jamais fait au Québec. J’avais vu le concept à Toronto. J’en ai parlé avec Mario De Tilly chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières, on a pris l’avion pour aller visiter les installations là-bas et on est revenu pour implanter le concept ici avec notre identité propre.»

Pour mener à bien son projet, la Distillerie Mariana a reçu un prêt de 800 000 $ des Fonds régionaux de solidarité FTQ – Mauricie.

Fondée en 2015 à Louiseville, la Distillerie Mariana emploie une dizaine de personnes. La fabrication des spiritueux se fait à Louiseville tandis que les ventes et le marketing se font à partir d’un bureau à Québec. Le déménagement à Trois-Rivières permettra de réunir toutes les opérations de l’entreprise sous un même toit.

Le saviez-vous?

Mariana est le nom latin de l’épinette noire, le symbole emblématique de la forêt boréale québécoise ainsi que l’aromate distinctif que l’on retrouve dans le gin forestier Canopée. Neuf des produits de la Distillerie Mariana sont disponibles à la Société des alcools du Québec, soit le gin Canopée, le gin Violette, le gin Loop, le rhum Morbleu, le rhum Morbleu au chocolat, l’absinthe Balzac, l’amaretto Avril, la crème Saint-Crème et la liqueur d’agrumes Zeste.