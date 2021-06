La cybersécurité des entreprises de construction

Peu importe le secteur d’activités d’une entreprise, la cybersécurité est désormais un sujet central et une source de problèmes parfois bien réels. Sans une bonne protection contre les fraudes en ligne, les entreprises de construction s’exposent à des fuites de données qui pourraient leur coûter cher.

Tout comme les nouvelles technologies, les menaces en ligne sont en constante évolution. Les entrepreneurs qui désirent moderniser leurs pratiques et intégrer de plus en plus de puissants outils technologiques doivent également prendre les mesures nécessaires pour protéger leur réputation, leurs clients et leurs investissements.

Quels sont les risques?

Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises investissent dans des technologies performantes, comme la modélisation des informations d’un bâtiment, la réalité virtuelle, les drones, la robotique et bien plus encore. Très utiles pour augmenter la productivité et la qualité du travail d’une équipe, ces outils peuvent cependant créer des faiblesses dans la protection des données.

Les entreprises qui n’investissent pas dans la cybersécurité s’exposent à différents risques, dont les rançongiciels. Ce type de fraude implique l’envoi de courriels frauduleux aux employés d’une entreprise afin d’infecter l’ordinateur et le système. Les fraudeurs peuvent bloquer l’accès à certaines informations et demander une rançon en échange du mot de passe.

Lorsqu’ils ont accès aux courriels ou à l’ordinateur d’un employé de l’entreprise, les fraudeurs peuvent utiliser toutes les informations qu’ils trouvent pour soutirer de l’argent à l’entreprise. Par exemple, ils peuvent prendre l’adresse courriel du directeur de l’entreprise et demander un versement dans un compte bancaire pour la réalisation d’un projet.

Ces risques sont évitables grâce aux différentes solutions de protection contre les cybermenaces. Afin de protéger votre entreprise et vos clients, il est important de réfléchir à la solution qui correspond le mieux à vos besoins.

Comment protéger son entreprise de construction?

Avant de chercher la solution idéale pour votre entreprise, vous devez faire la liste des données que vous avez en votre possession et l’évaluation de la protection de chacune des catégories. Ensuite, vous devez établir votre niveau de tolérance face aux risques ainsi que le budget de l’entreprise pour se protéger contre les fraudes.

À partir de ses informations, vous pourrez chercher la solution la plus adaptée à votre situation. Si vous n’êtes qu’une petite entreprise de construction, vous avez peut-être uniquement besoin d’un réseau fermé sécurisé et d’une seule application en ligne, tandis que des entreprises plus importantes requièrent souvent des réseaux partagés plus importants. Ces entrepreneurs doivent ainsi prévoir un budget de protection beaucoup plus important, même s’ils traitent exactement les mêmes données.

Selon la taille de votre entreprise, vous pouvez externaliser la protection de votre réseau ou bien engager un expert en sécurité. Les entreprises spécialisées qui offrent l’externalisation de la sécurité informatique impliquent des frais mensuels assez importants, mais les services sont normalement complets et réglementaires. En engageant uniquement un expert, il est plus facile de manquer une faiblesse ou de faire une erreur dans le choix de la protection.

Votre entreprise de construction requiert la protection optimale. Informez-vous sur les options possibles!