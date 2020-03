La culture passe en mode virtuel!

Culture Trois-Rivières lance le mouvement En mode virtuel! Plus précisément, l’organisation s’engage à suggérer des idées d’activités en ligne à faire de la maison et à partager du contenu divertissant et original par le biais de leurs différentes plateformes d’information.

L’objectif est de faire vivre la culture aux gens, mais de manières complètement différente.

Les autres institutions culturelles de la région sont aussi invitées à se joindre à Culture Trois-Rivières dans ce mouvement.

La population est invitée à surveiller le site internet cultur3r.com, le blogue, l’infolettre ainsi que la page Facebook afin de participer à de multiples activités à la maison et à utiliser le #enmodevirtuel lorsqu’ils partagent ces idées sur leurs réseaux.