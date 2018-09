La culture fait campagne

ÉLECTIONS. L’enjeu de la culture est particulièrement absent des discussions depuis le début de la campagne électorale. Dans la région, Culture Mauricie a décidé de prendre les choses en main et y va de huit propositions adressées aux différentes formations politiques.

La première proposition consiste en l’indexation des budgets de fonctionnement des organismes culturels. C’est que le secteur culturel a connu une importante progression au PIB de la région avec une augmentation de 21% de 2007 à 2012. Toutefois, la stagnation du financement public a entraîné plusieurs organisations dans un état de précarité. Cette mesure permettrait de consolider ces organisations et de les rendre plus performantes, souligne Culture Mauricie.

Le renforcement de la présence et du soutien de la SODEC dans les entreprises culturelles de la région, assurer la pérennité du Musée POP, la mise en place d’un nouveau mécanisme de concertation régionale, la concrétisation de la nouvelle politique culturel et de son plan d’action, le soutien à la commercialisation des produits culturels et le soutien à la philanthropie culturelle sont d’autres propositions de Culture Mauricie.

Le financement associé aux activités artistiques et culturelles dans les milieux d’apprentissage est également un enjeu qui tient à cœur au milieu culturel régional. Culture Mauricie recommande de donner les moyens nécessaires aux écoles, aux commissions scolaires et aux centres de la petite enfance de la région pour financer les sorties culturelles et les ateliers offerts par les artistes dans les lieux d’apprentissage.

«Le secteur des arts et de la culture se positionne de plus en plus comme un axe stratégique du développement de la Mauricie. Des municipalités comme Trois-Rivières, Saint-Élie-de-Caxton et plus récemment Shawinigan ont misé sur ce milieu pour développer leur communauté. Par ce fait, ils ont contribué à la diversification de notre économie, ils ont amélioré la qualité de vie de leurs citoyens, ils ont favorisé l’épanouissement de nos jeunes, ils ont injecté un puissant stimulant pour l’innovation et la créativité et ils ont contribué de manière importante au rayonnement de la région», soutient Culture Mauricie.

L’organisation a aussi demandé aux candidats de la région de se prononcer sur la façon dont ils comptent soutenir la culture dans la région. Marie-Claude Camirand (Parti Québécois, Trois-Rivières), Steven Roy Cullen (Québec solidaire, Champlain), Jean-Denis Girard (Parti libéral du Québec, Trois-Rivières) et Sonia LeBel (Coalition Avenir Québec, Champlain) se sont prêtés à l’exercice.

On peut entendre leur réponse dans des capsules vidéo disponibles sur les réseaux sociaux et le site Internet de Culture Mauricie.