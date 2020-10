La criminalité en hausse à Trois-Rivières

Le rapport annuel de la police de Trois-Rivières démontre que l’année 2019 est marquée par une hausse de 5,5% de la criminalité sur le territoire.

Cela est attribuable principalement aux plaintes de fraude, qui représentent 131 dossiers de plus par rapport à 2018, et aux plaintes de voies de fait, qui représentent 70 des 126 dossiers de plus reliés aux crimes contre la personne.

Les infractions reliées à un contexte de violence conjugale interpellent particulièrement la police de Trois-Rivières, considérant que 40 des 126 dossiers supplémentaires sont en lien avec des problèmes conjugaux.

En ce qui concerne le bilan routier, on note une baisse de l’ordre de 2,8 % du nombre d’accidents et à une diminution de 7,9 % du nombre de blessés, malgré une baisse de l’ordre de 6,8 % d’émission de constats d’infraction.

Par ailleurs, l’année 2019 a été marquée par la préparation de la gestion de la relève. Près de 40 mouvements de personnel, conséquemment à des départs à la retraite, ont débuté et se poursuivront sur une période de deux ans.

Le rapport annuel 2019 de la Direction de la police de Trois-Rivières est disponible au public et peut être consulté dès maintenant sur le site officiel de la ville de Trois-Rivières, sous la rubrique «sécurité du public».