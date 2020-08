La COVID-19 risque d’emporter quelque 18 000 PME au Québec

D’après une étude de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), une PME sur sept risque de fermer définitivement ses portes à cause de la COVID-19.

Selon ladite étude, au Canada :

62 % des PME sont complètement ouvertes ;

37 % utilisent leur capacité de main-d’œuvre normale ;

26 % ont retrouvé leur niveau de ventes habituel.

«Les PME sont le poumon de l’économie canadienne. Si nous souhaitons qu’une reprise économique réussie puisse avoir lieu, il faut éviter le plus possible ces fermetures. Les gouvernements et les consommateurs ont un rôle essentiel à jouer maintenant : ils peuvent assurer à nouveau des conditions dans lesquelles les PME pourront survivre et prospérer», affirme François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI en précisant que les secteurs les plus vulnérables sont celui des arts et des loisirs (gymnases, salles de spectacles, arcades) ainsi que celui de l’hébergement et de la restauration (restaurants, hôtels, traiteurs).