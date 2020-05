La COVID-19 est venue contrecarrer les plans de Steve Hill

En raison de l’arrivée de la COVID-19, Steve Hill a dû reporter la sortie de son 11e album intitulé Dear illusion. Or, l’artiste a décidé de demeurer actif sur les réseaux sociaux et de s’impliquer auprès de la Fondation du Centre Le Havre.

En effet, lorsque que contacté par le Centre Le Havre à savoir s’il voulait participer à une campagne de financement, il n’a pas hésité une seule seconde avant de laisser paraître l’extrait Rain sur Bandcamp.

«La vidéo de Rain avait été tournée à l’Amphithéâtre l’an dernier et on était prêt. J’avais parlé de m’associer à une cause et le téléphone est venu de la part du Havre. Jusqu’au 4 mai, tous les profits récoltés à l’achat de la chanson ont été remis à la Fondation du Centre Le Havre», témoigne-t-il.

Le Trifluvien devait lancer son 11e album en carrière avant que la pandémie ne vienne déjouer ses plans. Entouré du groupe The Devil Horns, l’album propose un rock cuivré et musclé aux accents gospel et soul. Deux styles en apparence divergents se rencontrent et offrent un mélange tout à fait moderne.

«L’album était prêt alors on a décidé de mettre deux chansons sur Bandcamp. En plus de Rain, nous avons mis All about the love. C’est un album de Steve Hill, avec une section de cuivre. Ce n’est pas du blues en tant que tel, mais ça reste bluesy. C’est un album qui se promène beaucoup entre la première chanson (All about the love) et la dernière (Rain)», ajoute-t-il.

«C’est dommage parce que je partais jouer en France. Je revenais au Québec ensuite avant de partir dans l’Ouest canadien. J’ai hâte de jouer dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon en novembre, alors on verra si ça sera possible. La scène me manque, mais aussi la route. Je suis un gars qui passe entre 100 et 150 jours par année à voyager depuis que j’ai l’âge de 18 ans.»

L’artiste a tout de même décidé de demeurer actif pendant la pandémie. Il a commencé à griffonner quelques lignes pour un prochain album, en plus de faire des spectacles en version Facebook Live.

«Je m’occupe de mettre mes choses en ligne et de mes réseaux sociaux, chose qu’on ne prend pas toujours le temps de faire. J’ai interprété l’intégral de l’album Solo Recordings Volume 1, Solo Recordings Volume 2 et Solo Recordings Volume 3. Je donne des cours de guitare en ligne également, en plus de lire et de faire du skateboard», confie-t-il.

«Le pire, c’est que j’ai cessé ma tournée de spectacles avant Noël pour terminer l’album qu’on devait lancer au printemps. Vous comprendrez que ça fait longtemps que je suis en isolement (rires). Mais bon, j’ai déjà des pourparlers avec un band pour un 12e album et je me tiens occupé. Je ne suis pas à plaindre», conclut-il.

Enregistré entre la France et le Québec, l’album Dear illusion comptera aussi sur la collaboration de Jacques Kuba Séguin (trompette et co-arrangements), Benjamin Deschamps (saxophone ténor), Édouard Touchette (trombone) et Mario Allard (saxophone baryton).