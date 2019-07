La Course des gonflés s’amène à l’île Saint-Quentin

Depuis quelque temps, l’île Saint-Quentin souhaitait proposer une course familiale en automne. C’est le 5 octobre que cela se concrétisera avec la Course des gonflés.

C’est en avant-midi que se tiendra la course familiale. Des parcours de 1, 5 et 10 km seront proposés aux participants. Le trajet de la course fera le tour de l’île Saint-Quentin. L’arrivée se fera sous les bulles du canon à mousse.

En après-midi, c’est une véritable fête de jeux gonflables qui attend les familles. Au total, une quinzaine de jeux gonflables en tous genres et un taureau mécanique seront installés sur le site. Un DJ sera aussi sur place pour assurer l’animation musicale.

«On veut de plus en plus cibler la famille dans nos activités», souligne Dannie Lahaie, coordonnatrice des Loisirs et Développement du parc de l’île Saint-Quentin.

C’est la première fois que la Course des gonflés, qui en est à sa troisième édition, aura lieu à Trois-Rivières. L’événement est organisé en collaboration avec l’entreprise Les Gonflables du Lac.

Les détails concernant les modalités d’inscription pour la course seront dévoilés plus tard cet été.