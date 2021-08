La Coupe Stanley… à Trois-Rivières!

Bien que le Lightning de Tampa Bay ait gâché le party du Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley, plusieurs Québécois ont eu la chance de côtoyer ladite Coupe cet été par l’entremise de joueurs et de membres du personnel de l’équipe.

C’était le cas pour certains Trifluviens aujourd’hui puisque c’était au tour de Michel Boucher d’avoir son moment avec le trophée tant convoité.

«L’an dernier, la Coupe Stanley n’a pas tourné nulle part dans le monde avec la COVID et cette année, on en profite. La COVID étant moins pire, on doit gérer les politiques sanitaires locales et c’est le fun. Elle est très présente au Québec puisque nous sommes plusieurs qui travaillons avec l’équipe ou qui jouons dans l’équipe», a-t-il laissé tomber.

«C’est vraiment spécial! Je l’ai sorti du coffre, mais je ne peux pas la prendre et la lever au bout de mes bras. Seulement ceux qui ont leur nom sur la Coupe Stanley ont l’honneur de la soulever. C’est beaucoup de traditions et de règles à respecter. Je suis aussi le seul qui peut toucher à la Coupe Stanley chez moi, sauf si un joueur qui a déjà remporté la Coupe vient faire son tour.»

Monsieur Boucher est le responsable du Lightning concernant le recrutement Québec-Maritimes depuis quelques années déjà. Il a donc pu passer du bon temps entouré de ses proches… et du Saint Graal de la Ligue nationale de hockey.

«C’est difficile à répondre lorsqu’on me demande si je me sens responsable du succès de l’équipe. Mon travail a deux côtés. Je crois beaucoup en un tel et j’aimerais qu’on le repêche, mais il y a aussi l’inverse. Disons qu’on a un bassin de 200 joueurs, il y en a peut-être 185 que je ne te recommanderai pas pour attitude, coup de patin ou pour un manque de telle ou telle chose. On doit travailler pour repêcher des joueurs, mais aussi pour minimiser de faire des erreurs. Il y a vraiment deux facettes à notre travail», explique-t-il.

«Ensuite, ça prend de la chance. Il y a 32 équipes alors le joueur sera-t-il encore là à notre tour? J’ai quand même beaucoup d’heures de voyagement et de réflexion à faire. C’est moi qui suis le premier à dire oui ou non, c’est moi qui dois rencontrer le jeune homme et rencontrer les parents, et ensuite donner toutes les facettes du caractère et de la personnalité du jeune homme. Je fais le tour des arénas!»

Plusieurs amis, proches et membres de la famille se sont donné rendez-vous dans la cour arrière de monsieur Boucher. On y a croisé plusieurs personnalités de la Ville de Trois-Rivières également, dont le maire Jean Lamarche, et même d’anciens joueurs de la LNH. Rappelons qu’hier, la Coupe Stanley était dans les mains de Mathieu Joseph. Ce dernier s’est même permis de déguster une bonne poutine dans le haut bol de la Coupe.