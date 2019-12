La Coupe des startup passera par Trois-Rivières

La Coupe des startup 2020 s’arrêtera à Trois-Rivières pour la première fois les 30 et 31 janvier. Pour l’occasion, huit entrepreneurs prendront part à un concours de pitch dans l’espoir de passer à l’étape de la finale nationale.

Il s’agit d’une occasion tout indiquée pour les entreprises en démarrage pour acquérir de nouvelles compétences et d’avoir une vitrine sur la scène nationale.

Les entreprises en démarrage qui seront de l’étape de Trois-Rivières sont Kojit, Espace-temps – jeux d’évasion, Elenco – Réseau construction, Adrénaline Urbaine, Treko, GoodOwl Corporation, Little Yogi et Coop Echo.

Pendant deux jours, les candidats participeront à une formation sur l’art du pitch, à des rencontres avec des mentors locaux et à des séances de co-développement.

«Les entrepreneurs auront aussi droit à un accompagnement personnalisé et à des ateliers spécialisés qui répondent à leurs besoins. On remarque que la Mauricie est une région propice aux startup. On sent une volonté de la part des entrepreneurs d’ici. Pour nous, ça représente une belle marque de confiance de tenir un des arrêts de la Coupe ici», souligne Joannie Bournival, directrice générale de la Jeune Chambre de la Mauricie.

Les pitchs seront quant à eux présentés sous la forme de combats de boxe, en ce sens où les finalistes s’opposeront un contre un durant plusieurs rondes jusqu’à ce que l’un d’entre eux en ressorte vainqueur.

Le gagnant de l’arrêt en Mauricie assurera sa place à la compétition nationale, à Montréal. Le grand vainqueur national sera propulsé dans une compétition internationale aux côtés d’une centaine d’entreprises en démarrage triées sur le volet.

L’équipe de Rum&Code avait d’ailleurs vécu cette expérience lors de la première édition de la Coupe des startup, qui s’appelait alors Caravane régionale de l’entrepreneuriat. La startup shawiniganaise avait remporté les honneurs de l’étape nationale et s’était rendue au Portugal.

L’événement, qui en est à sa quatrième édition, poursuit sa croissance. Ayant débuté avec quatre arrêts régionaux lors de la première édition, la Coupe des startup présentera 10 arrêts dans la Francophonie canadienne, puisque l’événement passera aussi par Moncton (Nouveau-Brunswick), Saint-Boniface (Manitoba) et Toronto (Ontario).