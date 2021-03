La coopérative CODEme accueillera de petits groupes

Ouverte depuis janvier en mode virtuel, la nouvelle coopérative de solidarité CODEme se prépare à la tenue de cours de groupe en présentiel. L’instigatrice du projet, Lyne Champoux, n’attendait que le feu vert des autorités.

Située au deuxième étage du Centre d’affaires Fusey dans les installations d’Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières, la coopérative CODEme, pour «CODE mieux-être», vise le mieux-être global des citoyens et la promotion des saines habitudes de vie.

Depuis janvier, on y présente une programmation de divers cours destinés à améliorer la qualité de vie des participants. «Ce sont des cours de mieux-être, de danse Hula (une danse hawaïenne ancestrale) et de yoga, énumère Mme Champoux. Il y a des gens qui font de l’anxiété et qui apprendre à gérer tout ça par le biais des cours.»

«Les cours en virtuel demandent beaucoup de logistique et de préparation, alors on ne peut pas tous les offrir encore, ajoute cette dernière. J’ai en tête d’ajouter à la programmation plusieurs autres cours, mais certains se prêtent moins bien à la formule en ligne, alors j’attends d’accueillir les gens dans les locaux.»

La coopérative ouvrira ses portes à de petits groupes dès le 5 avril. La formule en présentiel permettra notamment la tenue d’ateliers en aromathérapie et d’initiation à la méditation.

«On aura une belle brochette d’ateliers, promet Mme Champoux. On mettra aussi en place des forfaits d’une journée, les samedis. Ce seront des journées complètes pour prendre soin de soi, se choisir et se recentrer. Dans des moments d’incertitude et de défis comme c’est le cas présentement, la coopérative est là pour se donner des outils afin de se sentir mieux et apprendre à gérer toutes les émotions qui nous habitent.»

Par ailleurs, un café-bistro y est aussi aménagé et sera ouvert à la population. Rappelons que la Coop CODEme est le premier locataire du Centre d’affaires Fusey, acquis par IDÉ Trois-Rivières en 2018. La Trifluvienne Lyne Champoux souhaite également développer des cours de mieux-être en milieu scolaire et dans les CHSLD.

Pour s’inscrire à un cours ou en apprendre plus sur la coopérative, les gens sont invités à consulter le site web coopcodeme.ca.