La construction résidentielle bondit de 84% à Trois-Rivières

La construction résidentielle a connu une importante hausse à Trois-Rivières en 2021. La Ville constate une augmentation de 84% du nombre de nouveaux logements résidentiels par rapport à 2020.

Ce sont 1195 logements résidentiels qui ont été construits sur le territoire en 2021, comparativement à 649 l’année précédente.

Il s’est également construit 194 résidences unifamiliales isolées et 160 résidences unifamiliales jumelées sur le territoire de Trois-Rivières en 2021, mais c’est du côté des immeubles multifamiliaux de 4 logements et plus, tels que des condominiums et des immeubles à appartements, que la croissance est la plus marquée avec 660 unités d’habitation construites.

La valeur déclarée de l’ensemble des constructions réalisées à Trois-Rivières en 2021 totalise 403 482 557,38$, alors qu’elle était de 224 117 964,69$ en 2020.

La Ville de Trois-Rivières soutient que l’efficacité du service d’émission et de paiement de permis en ligne mis en place en 2020 contribue à cette croissance importante en dépit du contexte sanitaire.

La Ville rappelle aussi que plusieurs programmes de subvention et de crédit de taxe foncière encouragent la construction, la rénovation et l’agrandissement de bâtiments résidentiels situés dans les premiers quartiers.