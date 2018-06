La communauté religieuse trifluvienne aura bientôt son nouveau toit

HABITATION. C’est un départ! Les Sœurs Ursulines, les Filles de Jésus et les Carmélites intégreront finalement un tout nouveau toit qui verra le jour sur la rue des Draveurs, sur le site de Trois-Rivières sur St-Laurent. La première pelletée de terre officielle avait lieu ce jeudi après-midi.

Le tout nouveau bâtiment de 290 unités accueillera les 160 membres des congrégations religieuses des Ursulines, des Filles de Jésus et des Carmélites. Quelque 130 appartements seront également disponibles pour les laïcs qui désirent s’installer en ce lieu offrant une vue imprenable et respirant la sérénité. C’est le Groupe LOKIA, propriétaire et gestionnaire immobilier, qui est derrière ce projet.

«Notre mission a toujours été celle d’offrir une qualité de vie supérieure dans un milieu chaleureux et stimulant tout en maintenant l’autonomie des aînés. Bien que ce soit un projet qui répond aux attentes des religieuses, il a été tout autant conçu en considération des besoins croissants de toute la communauté», a commenté Dr Guy Tremblay, président du Groupe LOKIA.

«Nos résidents seront bien traités avec une salle à manger avec vue panoramique sur la rivière, une piscine intérieure, une bibliothèque, un cinéma, une pharmacie, un bureau médical et un gym. Oui, un gym! On veut que nos résidents gardent la forme pour les garder longtemps.»

On y retrouvera également une vaste salle multifonctionnelle de 110 places.

Initialement, les communautés religieuses devaient déménager à la Résidence Ste-Famille, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Un agrandissement spécial de 134 unités de logements devait être réalisé. Toutefois, le Groupe Dion avait découvert que le sous-sol du terrain où l’agrandissement devait être construit était contaminé.

«Vous parliez de nostalgie et de pincement au cœur. Vous aviez raison. C’est avec peine que nous quittons ces lieux tricentenaires. Ça fait partie des défis de notre avancée en âge. Mais imaginez-vous tout ce que nous pourrons partager avec les différentes expériences que nous avons vécues au fil du temps», a pour sa part confié Soeur Cécile Dionne, supérieure générale des Ursulines.

«En raison de la diminution de nos effectifs, le temps est venu de nous relocaliser ailleurs. C’est bien sûr à regret que nous avons eu à prendre cette décision, mais c’est aussi avec au coeur le désir de continuer notre mission en proximité avec les gens que nous voulons continuer notre route avec confiance et espérance», a renchéri Soeur Gisèle Lacerte, vice-provinciale des Filles de Jésus.

Plus d’un an

Les communautés religieuses partageront des lieux communs avec les laïcs, mais bénéficieront aussi d’espaces privés pour préserver leur régime de vie, tels que des oratoires, par exemple. Ces lieux ne seront pas nécessairement cloîtrés, mais ils leur seront attitrés.

Les travaux de construction de la résidence sur l’avenue des Draveurs devraient s’étaler sur une période de 12 à 14 mois. Le projet créera une centaine d’emplois dans diverses sphères d’activité.

Le projet nécessite un investissement avoisinant les 40 millions $.

-Avec la collaboration de Marie-Eve Alarie